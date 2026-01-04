Cagliari başkanı açıkladı! "Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonu çok yüksek"

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklamalarda bulundu. Giulini, "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuz katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı" dedi. Giulini, "Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN