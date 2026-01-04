PODCAST CANLI YAYIN
Cagliari başkanı açıkladı! "Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonu çok yüksek"

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy ile ilgili,”Satın alma opsiyonu bizim standartlarımıza göre oldukça yüksek. Beşiktaş ile henüz görüşmedik” dedi.

Giriş Tarihi :04 Ocak 2026
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin başkanı Tommaso Giulini sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklamalarda bulundu. Giulini, "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuz katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı" dedi. Giulini, "Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir" diye konuştu.

