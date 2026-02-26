Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy’a en güzel “merhaba”: Kızları Karya dünyaya geldi
2015 yılında evlenen oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Mutlu haberi sosyal medyadan duyuran çift, kızlarına verdikleri ismi de ilk kez açıkladı. Çift sosyal medya hesaplarından paylaştıkları müjdeli habere "Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen" şeklinde not düştü.
Magazin dünyasının sevilen çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ve 2015 yılında nikah masasına oturan çiftin kız bebekleri dünyaya geldi.
MÜJDELİ HABERİ DUYURDULAR
Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayan ikili, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kızlarına "Karya" adını verdiklerini duyuran çift, duygusal mesajlarıyla takipçilerini de heyecanlandırdı.
"HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"
"Hayatımızın en güzel 'merhabası'… Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen…" sözleriyle mutluluklarını dile getiren Öner ve Fersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.
AŞKLARINI BAŞLATAN TANIŞMA
Oyuncu Ceyhun Fersoy, eşi Begüm Öner ile aşklarının nasıl başladığını yıllar sonra anlattı. 2012 yılından bu yana birlikte olduklarını belirten Fersoy, ilk görüşte yaşadığı heyecanı esprili bir dille dile getirdi.
"OTURDUĞUM YERDEN DÜŞTÜM"
"Eşimi ilk gördüğümde oturduğum yerden düştüm, sonra 'ne güzel düştüm' diye şaka yaptım. Tanıştıktan bir hafta sonra da duygularımı açıkladım" diyen Fersoy, set arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerinin kısa sürede aşka dönüştüğünü söyledi. Çift, 2015 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.
KARYA İSMİNİN ANLAMI
Öte yandan kızlarına verdikleri Karya isminin anlamı da merak konusu oldu. Kökeni eski dönemlere dayanan Karya ismi,"Karlar kraliçesi"anlamıyla biliniyor.