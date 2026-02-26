Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy’a en güzel “merhaba”: Kızları Karya dünyaya geldi

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"

"Hayatımızın en güzel 'merhabası'… Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen…" sözleriyle mutluluklarını dile getiren Öner ve Fersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.