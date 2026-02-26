2026 BİLSEM sonuçları yarın açıklanıyor! İşte MEB sorgulama ekranı

Genel zihinsel yetenek alanındaki bireysel değerlendirmeler RAM'larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler BİLSEM'lerde yapılacak.

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM 2026 ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2026 yılı BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ve veliler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacak adayların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Süreç Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda yürütülüyor.