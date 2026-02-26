2026 BİLSEM sonuçları yarın açıklanıyor! İşte MEB sorgulama ekranı
BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinde 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamaları tamamlanmıştı. 2026 yılı BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İşte sorgulama ekranı ve detaylar.
- BİLSEM 2026 ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.
- Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
- Genel zihinsel yetenek alanındaki bireysel değerlendirmeler RAM'larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler BİLSEM'lerde yapılacak.
- Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026'da açıklanacak, kayıtlar 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 arasında yapılacak.
2026 yılı BİLSEM ön değerlendirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler ve veliler, bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanacak adayların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Süreç Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda yürütülüyor.
Sonuçlar 27 Şubat'ta Açıklanacak
MEB tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler netleşecek.
Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ön değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
- Genel zihinsel yetenek alanındaki değerlendirmeler RAM'larda,
- Resim ve müzik yetenek alanındaki değerlendirmeler ise Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilecek.
- Fiziki koşulların yetersiz olması durumunda ise il tanılama sınav komisyonunun kararıyla farklı eğitim kurumlarında uygulama yapılabilecek.
2026 BİLSEM Takvimi
27 Şubat 2026: Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı
30 Mart 2026: Bireysel değerlendirme giriş belgelerinin yayımlanması
6 Nisan - 19 Haziran 2026: Bireysel değerlendirme uygulamaları
3 Temmuz 2026: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı
27 Temmuz – 28 Ağustos 2026: Kayıt işlemleri
SONUÇLAR YARIN AKTİF OLACAK
Veliler ve öğrenciler, sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.
BİLSEM sürecinde bir üst aşamaya geçecek öğrenciler için kritik tarih olan 27 Şubat, adaylar açısından belirleyici olacak.