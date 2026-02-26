Gizem Güven’in babasından müjdeli haber: “Yoğun bakımı atlattık”*
“Sihirli Annem” ve “Selena” ile tanınan Gizem Güven, babasının sağlık durumuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı. Üçüncü kez kalp ameliyatı olan Gizem Güven'in babası Mustafa Güven yoğun bakımdan çıktı. Ünlü oyuncu, babasının taburcu olduğunu duyurdu.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem ve Selena dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, son günlerde babasının sağlık durumuyla gündemdeydi.
ÜÇÜNCÜ KEZ KALP AMELİYATI
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada babası Mustafa Güven'in uzun süredir devam eden kronik ritim bozukluğu nedeniyle üçüncü kez kalp ameliyatına alındığını duyurmuştu.
Daha önce iki operasyon geçirdiğini belirten Güven, babasının yoğun bakımda olduğunu ve yavaş yavaş kendine gelmeye başladığını ifade etmişti.
GÜZEL HABER GELDİ
Endişeli bekleyişin ardından sevindiren haber geldi. Gizem Güven, babasının yoğun bakımı atlattığını ve taburcu olduğunu açıkladı. Duygularını şu sözlerle paylaştı:
Ve güzel haberle buradayım. Yoğun bakımı atlattık, taburcu olduk. Kendisi yorgun ama çok güçlü bir savaşçı. Şu ana kavuşmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Mesajlarıyla, varlığıyla bize güç veren herkesi kalbimizde hissettik. Umarım bundan sonrası sağlıkla, huzurla ve çok daha güzel günlerle dolu olur.
SEVENLERİNDEN ÇOK SAYIDA DESTEK MESAJI
Sevenleri, ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda geçmiş olsun ve destek mesajı gönderdi.