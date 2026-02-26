Gizem Güven’in babasından müjdeli haber: “Yoğun bakımı atlattık”*

Gizem Güven

GÜZEL HABER GELDİ

Endişeli bekleyişin ardından sevindiren haber geldi. Gizem Güven, babasının yoğun bakımı atlattığını ve taburcu olduğunu açıkladı. Duygularını şu sözlerle paylaştı:

Ve güzel haberle buradayım. Yoğun bakımı atlattık, taburcu olduk. Kendisi yorgun ama çok güçlü bir savaşçı. Şu ana kavuşmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Mesajlarıyla, varlığıyla bize güç veren herkesi kalbimizde hissettik. Umarım bundan sonrası sağlıkla, huzurla ve çok daha güzel günlerle dolu olur.