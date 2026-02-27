Hatta Başkan Erdoğan var: Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen iftar programına telefonla bağlanarak Avrupa’daki vatandaşlara hitap etti. Ramazan’ın manevi iklimine vurgu yapan Erdoğan, gençlere birlik ve beraberlik mesajı verirken, doğum günü tebrikleri için de teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen iftar programına telefonla bağlandı.Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen iftar programına telefonla bağlanarak katılımcılara hitap etti.
Başkan Erdoğan, telefon bağlantısıyla katılımcılara hitabında şunları kaydetti:
"Uluslararası Demokratlar Birliğinin genç mensupları, sizleri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in çok farklı, müstesna bir gecesinde en kalbi duygularla selamlıyorum, geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Biz de bu akşam Ankara'da gençlerimizle, sporcularımızla güzel bir iftar yaptık ve iftardan sonra da İstanbul'a döndüm, İstanbullu gençlerle havalimanında bir arada olduk. Önce Ankara'dan uğurladılar şimdi de İstanbul'da karşıladılar. Hepsiyle ramazanın coşkulu bir gecesini geçirmenin güzelliğini yaşadık. Sizleri de en kalbi duygularla selamlıyorum."
Doğum gününün tebrik edilmesi üzerine Başkan Erdoğan, katılımcılara teşekkürlerini iletti.
İftarın ardından gerçekleştirilen sohbette Başkan Erdoğan'ın katılımcılara telefon bağlantısıyla seslendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Sırakaya, paylaşımına, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir telefon bağlantısıyla Avrupa'daki vatandaşlarımıza selamlarını iletmesi ramazanın bereketi oldu. Belçika Brüksel'de UID tarafından düzenlenen MKYK ve Bölge Başkanları iftarı sonrasındaki hasbihalimiz bu güzel sürprizle taçlandı. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman vatandaşının yanında." notunu düştü.
Sırakaya, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü de kutlayarak, "Allah ömrünüzü bereketli eylesin, nice senelere Sayın Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.