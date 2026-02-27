Hatta Başkan Erdoğan var: Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı. (Haberin fotoğrafları AA ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Başkan Erdoğan, telefon bağlantısıyla katılımcılara hitabında şunları kaydetti:

"Uluslararası Demokratlar Birliğinin genç mensupları, sizleri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in çok farklı, müstesna bir gecesinde en kalbi duygularla selamlıyorum, geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Biz de bu akşam Ankara'da gençlerimizle, sporcularımızla güzel bir iftar yaptık ve iftardan sonra da İstanbul'a döndüm, İstanbullu gençlerle havalimanında bir arada olduk. Önce Ankara'dan uğurladılar şimdi de İstanbul'da karşıladılar. Hepsiyle ramazanın coşkulu bir gecesini geçirmenin güzelliğini yaşadık. Sizleri de en kalbi duygularla selamlıyorum."