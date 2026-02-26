100'üncü maç şerefine Arda Güler'e sevgilisinden romantik kutlama: 21'inci yaşını sürprizle karşıladı
Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan milli futbolcu Arda Güler, Benfica galibiyetinin ardından sevgilisi Duru Nayman’ın sürpriziyle 21. yaşını kutladı. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen genç yıldız, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha kenarında hazırlanan pastalı kutlamada büyük şaşkınlık yaşadı.
Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında karşı karşıya geldi.
100'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI
İlk maçı 1-0 kazanan İspanyol devi, sahasında da rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkan milli gururumuz Arda Güler için özel bir an yaşandı.
Arda Güler'e sevgilisinden romantik kutlama
SEVGİLİSİ ELİNDE PASTAYLA KARŞILADI
Arda'nın sevgilisi Duru Nayman ve ailesi, 21 yaşına basan genç futbolcuya maçın hemen ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Duru Nayman'ın hazırladığı pasta ile karşılanan Arda Güler'in romantik anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
AŞIKLAR ŞEHRİNDE ROMANTİZM RÜZGARI
Geçtiğimiz günlerde yoğun maç temposuna kısa bir ara veren Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte "Aşıklar Şehri" Paris'e gitmişti.
SİYAH KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi önünde objektif karşısına geçen çift, romantik pozlar vererek gündeme gelmişti. Arda Güler, sosyal medya hesabından siyah kalp emojisiyle paylaştığı bu karelerle takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.
DURU NAYMAN KİMDİR?
1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da doğan Duru Nayman, spor kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duyan Nayman, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kariyerine Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda devam eden genç sporcu, burada 23 numaralı formayı giymektedir.
AKADEMİK GELİŞİMİNİ DE SÜRDÜRÜYOR
2026 yılı itibarıyla 21 yaşında olan Nayman, aynı zamanda akademik gelişimini de sürdürüyor. Disiplinli çalışmasıyla bilinen Nayman, eğitim hayatına ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde devam ederek çok yönlü bir profil çiziyor.