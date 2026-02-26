100'üncü maç şerefine Arda Güler'e sevgilisinden romantik kutlama: 21'inci yaşını sürprizle karşıladı

Geçtiğimiz günlerde yoğun maç temposuna kısa bir ara veren Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte "Aşıklar Şehri" Paris'e gitmişti.

Fransa'nın simgesi Eyfel Kulesi önünde objektif karşısına geçen çift, romantik pozlar vererek gündeme gelmişti. Arda Güler, sosyal medya hesabından siyah kalp emojisiyle paylaştığı bu karelerle takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.

1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da doğan Duru Nayman, spor kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duyan Nayman, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kariyerine Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda devam eden genç sporcu, burada 23 numaralı formayı giymektedir.

Duru Nayman

AKADEMİK GELİŞİMİNİ DE SÜRDÜRÜYOR

2026 yılı itibarıyla 21 yaşında olan Nayman, aynı zamanda akademik gelişimini de sürdürüyor. Disiplinli çalışmasıyla bilinen Nayman, eğitim hayatına ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde devam ederek çok yönlü bir profil çiziyor.