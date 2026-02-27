CHP’de bir ihraç dalgası daha: 9 vekil hedefte!
Cumhuriyet Halk Partisi’nde “arınalım” bildirileriyle başlayan kriz büyüyor. Kasım ayında Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın vekillerin çıkışı, Ankara’da 6.5 saat süren gizli toplantı ve ardından 30 eski ilçe başkanının ihracıyla yeni bir evreye taşındı. Parti içinden peş peşe gelen sert açıklamalar sonrası şimdi gözler Genel Merkez’de... Bildiriye imza atan ve toplantıya katılan isimlerden aralarında İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da olduğu 9 milletvekilinin daha disipline sevk edilerek ihraç edilebileceği konuşuluyor.
Hızlı Özet Göster
- Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi çatlaklar nedeniyle disiplin soruşturmaları ve ihraçlar yaşanıyor.
- Kasım ayında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili ve 30 eski ilçe başkanı 'Yolsuzlardan arınalım' diyerek bildiri yayımladı.
- Ankara'da 42 kişinin katılımıyla 6.5 saat süren toplantıda, Genel Merkez yönetimine tepki gösterildi.
- Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıya katılmadığı, ancak aynı mekanda bulunduğu iddia edildi.
- CHP yönetiminin, partiye açık şekilde itiraz eden 9 milletvekilini disipline sevk ederek ihraç edebileceği konuşuluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir süredir parti içi çatlaklarla gündemdeydi. Önce bildiriler yayımlandı, ardından Ankara'da Genel Merkez'e karşı toplantılar yapıldı. Süreç disiplin soruşturmalarına, ardından da ihraçlara dönüştü. Şimdi ise kulislerde 9 milletvekilinin daha partiden gönderileceği konuşuluyor.
ÖNCE BİLDİRİ SONRA 6.5 SAATLİK TOPLANTI
Geçtiğimiz kasım ayında Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili daha sonra da 30 eski ilçe başkanı "Yolsuzlardan arınalım" diyerek ayrı ayrı bildiri yayımladı. Genel Merkeze bayrak açan vekillerin de aralarında olduğu isimler geçtiğimiz günlerde Ankara'da toplandı.
TAKVİM TOPLANTIYI YAZDI
Aralarında mevcut ve eski milletvekilleri, il başkanları, PM üyeleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu 42 isim Ankara'da 6.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yer aldığı toplantıda, Genel Merkez'deki yönetim anlayışına tepki olarak "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verildi.
Toplantının, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde ve eski CHP milletvekili ile İstanbul İl Başkanı Ali Özcan'ın çağrısıyla Çankaya Oran'daki Köşebaşı isimli mekanda yapıldığı öğrenildi.
Organizasyona aktif görevde bulunan 14 milletvekilinin katıldığı öğrenildi. Toplantıda yer aldığı belirtilen isimler şu şekilde:
Ankara Milletvekili Deniz Demir
İzmir Milletvekili Mahir Polat
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Gaye Usluer, Müslüm Sarı ve Ali Haydar Fırat gibi CHP'li isimler de toplantıda bulundu.
OĞUZ KAAN SALICI DA AYNI MEKANDAYDI
Ancak Salıcı'yla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. İddiaya göre Salıcı yemek için aynı mekana geldi, toplantı yapan grupla karşılaşınca "Çağrılmadığım masaya gitmem" dedi. Salıcı cephesi ise TAKVİM'e açıklama yaparak aile yemeği için mekanda bulunduklarını, herhangi bir davet almadıklarını ve söz konusu diyaloğun yaşanmadığını öne sürdü.
30 İLÇE BAŞKANININ İHRACI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Kriz, yaklaşık iki ay önce"arınma" çağrısına imza atan 30 eski ilçe başkanının disipline sevk edilmesiyle büyüdü. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na yakın trol hesapların duyurduğu ihraç sonrası parti içi muhalefet daha da hareketlendirdi.
VEKİLLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
İhraç kararlarının ardından Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Gamze Akkuş İlgezdi, Gürsel Erol, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal ve Engin Altay, Faik Öztrak, gibi isimler yaptıkları açıklamalarda Özel yönetimini eleştirdi.
9 VEKİL İHRAÇ MI EDİLECEK?
Yaşananların ardından kulislerde bomba bir iddia konuşulmaya başlandı. CHP yönetiminin "arınalım" çağrısına imza atan ve son süreçte Genel Merkez'e açık şekilde itiraz eden 9 milletvekilini disipline sevk ederek ihraç edebileceği öne sürüldü.
Listede, Kasım ayındaki bildiriye imza atan, Ankara'daki toplantıya katılan ve ihraçlara karşı açıklama yapan isimlerin yer aldığı belirtiliyor. Bazı isimlerin üç süreçte de aktif olduğu, bazılarının ise yalnızca bildiri veya toplantı ayağında yer aldığı ifade ediliyor.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç ise ilk bildiriye imza atan 9 ismi işaret ederek, "CHP yönetimi bu işi kökten halletmeli. Siyaset kararsızlık belirsizlik kaldırmaz. Siyasette kararını verirsin düşünürsün tartarsın kararını verirsin. O kararını takır takır uygularsın. İhraç etmek sert mi olur yumuşak mı olur etsek ne olur etmesek ne olur? Bunu sürüncemede bırakırsan büyü darbe alırsın parti olarak. Başta 18 Kasım'da bildiriye imza atarak bu ihanet sürecini başlatan 10 vekil olmak üzere 1'i gitti 9'u kaldı. Hemen disipline verir biran önce partiden ihraç ederim. Bütün çatlak sesleri susturması göndermesi gerekir CHP'nin."dedi.
İddialara göre hedefteki isimler şunlar:
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
İzmir Milletvekili Mahir Polat
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
Ankara Milletvekili Deniz Demir
İstanbul Milletvekili Mustafa Adıgüzel
İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen