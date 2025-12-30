PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hücuma takviye yapmak isteyen Galatasaray’dan ilk resmi girişim geldi

Sarı-kırmızılı yönetim hücumun her bölgesinde görev yapabilen Amine Gouiri için transfer operasyonuna startı verdi. Marsilya ile görüşen yönetim satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Cezayirli yıldızın G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
Hücuma takviye yapmak isteyen Galatasaray’dan ilk resmi girişim geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonun ilk yarısında büyük bir sakatlık krizi yaşayan Galatasaray ara transferde tüm bölgeleri takviye etmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattında kullanışlı bir futbolcu arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılardan ilk resmi hamle geldi. 1

9 MİLYON EURO ÖDENDİ
Yönetimin Marsilya formasını giyen Amine Gouiri için girişimlere başladığı öğrenildi. Fransız kulübüyle masaya oturulurken, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapıldığı öğrenildi. Sezon başında Rennes'ten 19 milyon euro'ya Marsilya'ya transfer olan Cezayirli forvet yeni takımında aradığını çok fazla bulamadı. Gouiri'nin Galatasaray'ın teklifine son derece olumlu yaklaştığı ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki yıldız bu sezon 7 maçta 1 gol atabildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025’e damga vuran o manşetler...
Trump’tan Başkan Erdoğan mesajı: Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı | İsrail’in F-35 kabusu
D&R E-TİCARET
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...
İspanya’ya 30 adet HÜRJET! Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sözleşmeyi duyurdu
Başkan Erdoğan’dan Yalova şehitlerine taziye! DEAŞ’la tavizsiz mücadele mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
İdefix
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Putin’in konutuna mı saldırdı? Rusya karşılık vereceğiz dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Son dakika: Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Başsavcılıktan Sadettin Saran açıklaması! Özel laboratuvar sonucu temiz haberlerine yalanlama: Tek geçerli rapor Adli Tıp’tır
DEAŞ’lı teröristler saklanmak için neden Yalova’yı seçti? Uzman isim A Haber’de açıkladı: Bilinçli bir tercih!
Fenerbahçe’de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan’ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel CHP’de baş benim mesajı verdi! İmamoğlu’nu yine Silivri’ye gömdü: Mansur Yavaş’ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk’ün acı haberi Düzce’deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi’nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat’ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan’ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım Başkan Erdoğan'ın evine konuk olduğu depremzede aile konuştu! "Devletin zirvesini yeni yuvamda ağırladım" Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü TÜİK’te Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü TÜİK'te Yılın son temettü takvimi! Bu 4 şirketten yeni yıl hediyesi Yılın son temettü takvimi! Bu 4 şirketten yeni yıl hediyesi Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı... Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı... Galatasaray transferde dünya yıldızı için devrede! Kankası işi bitirecek Galatasaray transferde dünya yıldızı için devrede! Kankası işi bitirecek