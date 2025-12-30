Hücuma takviye yapmak isteyen Galatasaray’dan ilk resmi girişim geldi

Sezonun ilk yarısında büyük bir sakatlık krizi yaşayan Galatasaray ara transferde tüm bölgeleri takviye etmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattında kullanışlı bir futbolcu arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılardan ilk resmi hamle geldi. 1

9 MİLYON EURO ÖDENDİ

Yönetimin Marsilya formasını giyen Amine Gouiri için girişimlere başladığı öğrenildi. Fransız kulübüyle masaya oturulurken, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapıldığı öğrenildi. Sezon başında Rennes'ten 19 milyon euro'ya Marsilya'ya transfer olan Cezayirli forvet yeni takımında aradığını çok fazla bulamadı. Gouiri'nin Galatasaray'ın teklifine son derece olumlu yaklaştığı ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki yıldız bu sezon 7 maçta 1 gol atabildi.