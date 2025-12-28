PODCAST CANLI YAYIN

Yılın son temettü takvimi! Bu 4 şirketten yeni yıl hediyesi

Borsa İstanbul'da 2025 yılının son işlem haftası, yatırımcılar için kâr payı heyecanıyla geçiyor. Yılın bu son günlerinde 4 dev şirket, ortaklarına nakit temettü dağıtarak yılı kapatmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
29 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde, özellikle yüksek tutarlı ödemeler dikkat çekiyor.



29 Aralık Pazartesi: Haftanın İlk Ödemeleri Başlıyor

Haftanın ilk işlem gününde iki şirket nakit kar payı hak kullanımı için düğmeye basacak. Yatırımcıların bu ödemelerden faydalanabilmesi için 26 Aralık Cuma günü itibarıyla hisse sahibi olmaları yeterli oldu.

  • Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR): Şeker sektörünün önemli oyuncularından olan şirket, hisse başına brüt 6,5217391 TL ödeme yapacak. Stopaj kesintisi sonrası yatırımcıların hesabına net 5,5434782 TL geçecek. Bu tutar, haftanın en yüksek nakit ödemesi olarak öne çıkıyor.

  • Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO): Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren PSGYO, yatırımcılarına hisse başına brüt ve net 0,0112706 TL ödeyecek. GYO statüsünde olduğu için bu ödemede stopaj kesintisi uygulanmayacak.

🌙💙 YIL SONU HEDİYESİ TEMETTÜ ÖDEMELERİ

2025 yılının son gününde iki şirket daha nakit akışını tamamlayarak yatırımcılarına veda edecek. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bu ödemeler, yılın son finansal hareketleri arasında yer alıyor.

  • Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Holding bünyesinde dağıtılacak olan kâr payında hisse başına brüt 0,331853 TL, net ise 0,282075 TL ödeme yapılacak.

  • Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Tıbbi malzeme üreticisi Meditera, 2025 yılı için planladığı 3. taksit ödemesini bu hafta gerçekleştirecek. Şirket, hisse başına brüt ve net 0,0840336 TL dağıtacak.

Temettü Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Geçer?

Borsa İstanbul kuralları gereği, şirketlerin dağıttığı nakit temettüler yatırımcıların hesaplarına "T+2" kuralına göre yansır. Bu kapsamda;

  1. 29 Aralık günü hak kullanımı olan hisselerin ödemeleri 31 Aralık tarihinde,

  2. 31 Aralık günü hak kullanımı olan hisselerin ödemeleri ise yeni yılın ilk haftasında, 2 Ocak 2026 tarihinde yatırım hesaplarında kullanılabilir bakiyeye dönüşecektir.

Önemli Not: Temettü ödemesinin yapıldığı gün, ilgili hisse senedinin fiyatı, dağıtılan brüt temettü miktarı kadar teknik olarak aşağı yönlü düzeltme ile güne başlar.

🌙 Temettü Takvimi

Şirket Kodu Hisse Başı Brüt (TL) Hisse Başı Net (TL) Hak Kullanım Tarihi
KTSKR 6,5217391 5,5434782 29 Aralık 2025
PSGYO 0,0112706 0,0112706 29 Aralık 2025
MEDTR 0,0840336 0,0840336 31 Aralık 2025
TKFEN 0,3318530 0,2820750 31 Aralık 2025
