Yılın son temettü takvimi! Bu 4 şirketten yeni yıl hediyesi

29 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde, özellikle yüksek tutarlı ödemeler dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AA

29 Aralık Pazartesi: Haftanın İlk Ödemeleri Başlıyor

Haftanın ilk işlem gününde iki şirket nakit kar payı hak kullanımı için düğmeye basacak. Yatırımcıların bu ödemelerden faydalanabilmesi için 26 Aralık Cuma günü itibarıyla hisse sahibi olmaları yeterli oldu.