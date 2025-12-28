Galatasaray transferde dünya yıldızı için devrede! Kankası işi bitirecek
Galatasaray’ın, Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger’in durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı. İspanyol basınının haberine göre sarı-kırmızılılar, tecrübeli savunmacıyı transfer listesine aldı.
32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'in Real Madrid ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Taraflar arasında yeni sözleşme konusunda karşılıklı bir istek bulunsa da ayrılık ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bu durum, Galatasaray'ın iştahını kabartmış durumda.
GALATASARAY SAVUNMAYA LİDER ARIYOR
AS'ın haberine göre Galatasaray cephesi, Rüdiger'i savunma hattı için önemli bir takviye olarak görüyor. Deneyimli futbolcunun Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo ile güçlü bir savunma rotasyonu oluşturabileceği değerlendiriliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Rüdiger'in liderlik özelliklerini ve hava toplarındaki etkinliğini çok önemsediği, bu nedenle ocak ayında bir hamleye sıcak baktığı ifade ediliyor.
PSG VE SUUDİ ARABİSTAN DEVLERİ DE DEVREDE
Galatasaray'ın yanı sıra Antonio Rüdiger için Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan'dan Al Nassr ve Al Hilal'in de nabız yokladığı belirtiliyor. Tecrübeli savunmacının geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki aylarda vermesi bekleniyor.
GALATASARAY ZİRVEDE HEDEF 4. ŞAMPİYONLUK
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin sadece 3 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu hedeflerken, kadroyu yıldız bir savunmacıyla güçlendirme fikrine büyük önem veriyor.
LİSTE BELİRLENDİ
Rüdiger'in geleceği ne olursa olsun, Real Madrid'in yaz transfer döneminde savunmaya takviye yapması bekleniyor. Ancak İspanyol devinin Dayot Upamecano ve Ibrahima Konaté ile ilgilenmediği aktarılıyor. Madrid'in asıl hedefinin Crystal Palace forması giyen Marc Guehi olduğu ve Premier Lig'den savunmacı takviyesine devam etmek istediği kaydediliyor.
MADRID'DE TOPARLANMA SİNYALİ
Xabi Alonso'nun koltuğunun tartışıldığı bir dönemin ardından Real Madrid, 2025 yılını üst üste üç galibiyetle kapattı. Eflatun-beyazlılar, 2026'ya Real Betis maçıyla başlayacak, ardından İspanya Süper Kupası için Suudi Arabistan'a gidecek. Madrid ekibi, bu süreçte yükselen form grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray cephesinde ise gözler Antonio Rüdiger'in vereceği karara çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, ocak ayında fırsat doğması halinde yıldız savunmacı için tüm şartları zorlamaya hazır görünüyor.