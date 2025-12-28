Galatasaray transferde dünya yıldızı için devrede! Kankası işi bitirecek

32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger 'in Real Madrid ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Taraflar arasında yeni sözleşme konusunda karşılıklı bir istek bulunsa da ayrılık ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Bu durum, Galatasaray 'ın iştahını kabartmış durumda.

Antonio Rüdiger (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY SAVUNMAYA LİDER ARIYOR

AS'ın haberine göre Galatasaray cephesi, Rüdiger'i savunma hattı için önemli bir takviye olarak görüyor. Deneyimli futbolcunun Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo ile güçlü bir savunma rotasyonu oluşturabileceği değerlendiriliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Rüdiger'in liderlik özelliklerini ve hava toplarındaki etkinliğini çok önemsediği, bu nedenle ocak ayında bir hamleye sıcak baktığı ifade ediliyor.