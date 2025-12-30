TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
Türkiye’nin TAKVİM’i ‘halkın sesi’ olarak 31 yılı geride bıraktı. Hakkın ve haklının yanındaki duruşu, haberlere farklı bakış açısı ile dikkat çekti. 2025 senesi de yine konuşan, konuşturan manşetleriyle TAKVİM'in yılı oldu.
Gazetemiz TAKVİM yayın hayatında 31 yılı geride bıraktı. 'Türkiye'nin gazetesi' ve 'Halkın sesi' olma özelliğini hiç kaybetmeden, doğruları yazmaktan korkmadan, Hakkın ve haklının yanında olarak devletine, milletine hizmet ile geçen 31 yıl...
Muhabirinden yazarına, editöründen sayfa sekreterine ve yöneticilerine kadar herkesin emeğinin olduğu 31 yıl...
Bu 31 yılın 23 yılına şahitlik etmek, benim için de büyük onur ve gurur...
Bugünlere gelmemizde her zaman desteklerini esirgemeyen ve yol göstericimiz olan Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Dr. Serhat Albayrak'a sonsuz teşekkür ediyorum.
TAKVİM'i hiç yalnız bırakmayan, hep yanımızda olan okuyucularımız en önemli destekçilerimizden. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum.
Çalışma arkadaşlarım; en zor zamanlarda bile 'Önce gazetemiz' diyerek emekleriyle, bilgileriyle, tecrübeleriyle bu gazeteye güç veriyor. Onlara da teşekkür ediyorum.
DİJİTALDE FARKLI VE GÜÇLÜYÜZ
Sadece gazetemiz değil, dijital sitemiz takvim.com.tr de en özel haberleri en hızlı biçimde vererek farkını ortaya koyuyor. Djital sitemizdeki yöneticilere ve çalışan arkadaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Turkuvaz Medya'daki televizyon kanallarımız atv, A Haber, A Para, A Spor ve Vav TV, gazetemiz haberlerini, sayfalarını duyurarak bize büyük destek oldular.
Yöneticilerimize ve editörlerimize ekranlarını açtılar. TV kanallarımızın yönetici ve çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyorum.
Turkuvaz Medya bünyesinde her birimden yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın, sektörümüzdeki paydaşlarımızın desteğini hep hissediyoruz. Bir teşekkür de onlara...
Reklam servisimiz...
Sektörün en önemli isimlerinden oluşan yöneticileri ve arı gibi çalışan satış ekibiyle hep yanımızda.
Sonsuz teşekkürler...
AYNI HEYECANLA DEVAM...
31 yıl sonra bugün de ilk günkü heyecanımızla, hepsi birbirinden değerli ekip arkadaşlarımızla okuyucularımıza en güzel gazeteyi sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Ekonomiden siyasete, spordan magazine tüm alanlarda, meslek ilkelerini unutmadan, doğru, hızlı, güvenilir, etkin haberciliği sürdürmekte kararlıyız.
2026 yılında da yine okuyucularımızla birlikte en iyisini üretmeye devam etmek istiyoruz...
2025 YILININ TAKVİMİ YİNE ÇOK KONUŞULDU
31'inci yaşımızı kutladığımız 2025, hem ülkemiz hem dünya için zor bir yıl oldu. Savaşlar, çatışmalar, ekonomik zorluklar, insani kırılmalar ve doğal felaketler hiç eksik olmadı. TAKVİM, 2025 yılında da tarihe not düşen manşetleriyle, gündem belirleyen haberleriyle, olaylara yaklaşım tarzıyla yine Türkiye'nin konuştuğu bir gazete oldu.
YOLSUZLUKTA DURUŞUMUZ NET
2025 yılında çok konuştuğumuz başlıklardan birisi, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilimizde başlatılan yolsuzluk soruşturmalarını en detaylı biçimde vermeye çalıştık. Hukuk sistemimizdeki masumiyet karinesini hiç göz ardı etmeden gerçekleri okuyucularımızla buluşturduk.
Özel haberlerimizle bu sürecin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. Bu süreçte çok konuşulan manşetlere, başlıklara, özel haberlere imza attık. Gerçekleri yazmamızdan dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazetemizi hedef alan tehdit dolu açıklamalarını da anlayışla karşıladık, kendisine manşetten cevap verdik...
KATİL İSRAİL'İN BARBARLIĞI VE GAZZE ZULMÜ...
Gazze... Bizim hiç unutmadan her gün gazetemize taşımayı görev bildiğimiz bir dava... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır her platformda dile getirdiği Gazze davasını kendi davamız bildik ve unutturmamak için gayret ettik. Burada tarafsız olamazdık, olmadık da... Katil İsrail'in zulmünü, soykırımını her gün gazetemizde dünyaya duyurmaya gayret ettik. İsrail'in İran'a saldırdığı dönemde bunun aslında Gazze'deki zulmü unutturma taktiği olduğunu çok iyi gördük ve manşetlerimizde hep bunu vurguladık. Sayın Erdoğan'ın BM konuşmaları, Trump görüşmeleri ve diğer temaslarıyla insanlık vicdanını ayağa kaldırdığı süreci en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Sumud Filosu'nun yolculuğunu her gün en ince detaylarıyla takip edip yazdık. Bu insanlık hareketinin yanında yer aldık. Ateşkes noktasında Türkiye'nin diplomatik başarısını, Sayın Erdoğan'ın liderlik gücünü sayfalarımıza taşıdık. Gazze bizim için bitmeyecek bir dava. Gazze'nin, Gazzeli kardeşlerimizin ve insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
2025 yılının tarihi olaylarından birisi de terör örgütünün silah yakma görüntüleriydi. Terörsüz Türkiye sürecini en yakından takip eden gazetelerin başında geldik. Manşetlerimizle bu sürecin önemini, en doğru biçimde anlatmaya çalıştık. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü de en detaylı biçimde aktardık.
TEMİZ ELLER HEPİMİZE LAZIM
Yılın son aylarında ortaya çıkan uyuşturucu, kara para ve bahis soruşturmaları Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, TAKVİM bu konularda da farkını gösterdi. Özel haberlerimiz, olaylara yaklaşım tarzımız medyaya örnek oldu. Bu temizlik operasyonlarında ismi geçen kişilerin savunma haklarına özen göstererek ve masumiyet karinelerini de göz önünde bulundurarak haberlerimizi sunduk. Bu olaylarda dedikoduları değil, yetkili makamların açıklamalarını takip ettik. Gerçeklerin ortaya çıkması için çabaladık.
GÜLLÜ VE NARİN CİNAYETLERİ, KARTALKAYA YANGINI TAKVİM'DEN İZLENDİ
2025 yılında kamuoyunun çok konuştuğu iki cinayet ve Kartalkaya'da 78 canımızın yandığı felaket yine gündemimizdeydi. Tüm olaylarda olduğu gibi bu yaşananları da en doğru şekilde tüm tarafların görüşlerini yansıtacak biçimde özel haberlerimizde aktardık. Olayların perde arkasını Türkiye TAKVİM'den izledi.
DEPREM BÖLGESİNİ UNUTMADIK
Türkiye'nin yaşadığı 6 Şubat 'Asrın Felaketi'ni sayfalarımıza aktardığımız gibi, 2025 yılında da bölgede kalmaya devam ettik. Hükümetimizin başlattığı 'Asrın İhyası'nı her aşamasında duyurmaya çalıştık. Burada yapılan 455 bin konut için gösterilen insan üstü gayretleri sayfalarımıza taşıdık. Bölgeye sık sık giderek çalışmaları yerinde gördük, bölge insanını dinledik. Dünyanın gıpta ile baktığı bu büyük devrimin her aşamasını duyurduk.
SAVUNMA SANAYİMİZ GURURUMUZ OLDU
2025 yılında savunma sanayimizdeki tüm gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdük. Dünyanın gündeminde olan savunma sanayindeki yeni gelişmeler gazetemizde geniş şekilde yer aldı.
MUTFAĞIMIZ HER ŞEYİMİZ
2025 yılında gazetemizin mutfağı dediğimiz yazı işleri yine farklı bakış açıları, konuşturan başlıkları ve haberlerdeki detayları öne çıkartan yazı dilleriyle dikkat çekti. Editörlerimizin haber konularında ve dilindeki hassasiyeti, fotoğraf seçimindeki titizlik, TAKVİM'i diğer gazetelerden ayırdı. Yazı dilimiz ve başlık seçimlerimizin taklit ediliyor olması bizi gururlandırdı. Sayfaları hazırlayan tasarımcı arkadaşlarımızın, haberlerin en güzel şekilde sunulması noktasındaki katkıları unutulmaz. Sayfalarımızın birçok gazetede taklit edildiğini görmek de ayrıca sevindirici. Medyaya TAKVİM tarzı sayfalar kazandırdık.
VATANDAŞIN EKONOMİSİ ÖNCELİĞİMİZ
Ekonomide anlaşılmaz grafiklerle, tablolarla yorum yapılırken; biz vatandaşın ekonomisini, cebini ilgilendiren haberleri öne çıkardık. Emekliyi, memuru, işçiyi, esnafı hiç unutmadık. Maaş ve zam hesaplamalarında referans gazete olmaya devam ettik. Tecrübeli ekibimiz, anlaşılması zor, karmaşık ekonomik verileri herkesin anlayacağı dilde sunmaya devam etti. Fırsatçılık yaparak halkın parasına göz diken aç gözlülerin karşısında yer aldık. Konunun hükümetin gündemine gelmesini sağladık.
POLİTİKAYI TAKİP ETTİK
Bu yıl da Ankara ve politik gelişmeler TAKVİM'in sayfalarına en iyi şekilde yansımaya devam etti. Ankara'nın nabzını en iyi tutan yazarlarımız ve politikayı en iyi şekilde takip eden muhabirlerimiz ile siyasetteki gelişmeleri sayfalarımıza aktardık.
SPORDA FARKIMIZ ORTADA
Sporun 'sadece futboldan ibaret olmadığı' anlayışıyla tüm branşların haberlerini sayfalarımıza taşımaya devam ettik. Herhangi bir takım forması giymeden, her takıma eşit mesafede durarak futbol haberlerini sayfalarımıza taşıdık. Transfer haberlerimiz 'TAKVİM yazdıysa doğrudur' anlayışıyla tam isabetle gerçekleşti. Bahis operasyonlarında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanında yer alarak temiz futbol ve temiz spor anlayışımızı bir kez daha ortaya koyduk.
İNSAN HİKAYELERİMİZLE FARKLIYIZ
TAKVİM'in insan odaklı gazetecilik anlayışı 2025 yılında da devam etti. Anadolu'nun güzel, fedakar, çalışkan, eli öpülesi insanlarını sayfalarımıza taşımayı sürdürdük. İnsan hikayelerini elimizden geldiğince birinci sayfamızdan, manşetlerimizden duyurmaya çalıştık. Bunun bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz.
MAGAZİNDE FARKLI DURUŞ
2025 yılında da TAKVİM'in en çok okunan bölümlerinden biri de magazin sayfaları oldu. Tecrübeli arkadaşlarımızın hazırladığı sayfalarımızda kötü örnekleri, süfli hayatları gençlere birer rol model olarak sunan magazin anlayışından uzaklaşmayı sürdürdük. Sanatı, sanatçıyı, üreteni desteklemeye devam ettik.
EĞİTİM VE SAĞLIK SAYFALARIMIZ
TAKVİM'in en çok ilgi gören sayfalarından birisi de sağlık bölümü. Burada uzmanların tavsiye ve görüşlerini okuyucumuzla buluşturmaya devam ettik. Yine eğitim sayfalarımızda uzmanlarımızın altın değerinde tavsiyelerini öğrencilerimize aktardık. Bulmaca ilavemiz her kesimin en beğendiği eklerden oldu.