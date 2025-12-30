TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilimizde başlatılan yolsuzluk soruşturmalarını en detaylı biçimde vermeye çalıştık. Hukuk sistemimizdeki masumiyet karinesini hiç göz ardı etmeden gerçekleri okuyucularımızla buluşturduk. Özel haberlerimizle bu sürecin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. Bu süreçte çok konuşulan manşetlere, başlıklara, özel haberlere imza attık. Gerçekleri yazmamızdan dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazetemizi hedef alan tehdit dolu açıklamalarını da anlayışla karşıladık, kendisine manşetten cevap verdik...

KATİL İSRAİL'İN BARBARLIĞI VE GAZZE ZULMÜ...

Gazze... Bizim hiç unutmadan her gün gazetemize taşımayı görev bildiğimiz bir dava... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır her platformda dile getirdiği Gazze davasını kendi davamız bildik ve unutturmamak için gayret ettik. Burada tarafsız olamazdık, olmadık da... Katil İsrail'in zulmünü, soykırımını her gün gazetemizde dünyaya duyurmaya gayret ettik. İsrail'in İran'a saldırdığı dönemde bunun aslında Gazze'deki zulmü unutturma taktiği olduğunu çok iyi gördük ve manşetlerimizde hep bunu vurguladık. Sayın Erdoğan'ın BM konuşmaları, Trump görüşmeleri ve diğer temaslarıyla insanlık vicdanını ayağa kaldırdığı süreci en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Sumud Filosu'nun yolculuğunu her gün en ince detaylarıyla takip edip yazdık. Bu insanlık hareketinin yanında yer aldık. Ateşkes noktasında Türkiye'nin diplomatik başarısını, Sayın Erdoğan'ın liderlik gücünü sayfalarımıza taşıdık. Gazze bizim için bitmeyecek bir dava. Gazze'nin, Gazzeli kardeşlerimizin ve insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

2025 yılının tarihi olaylarından birisi de terör örgütünün silah yakma görüntüleriydi. Terörsüz Türkiye sürecini en yakından takip eden gazetelerin başında geldik. Manşetlerimizle bu sürecin önemini, en doğru biçimde anlatmaya çalıştık. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü de en detaylı biçimde aktardık.

TEMİZ ELLER HEPİMİZE LAZIM

Yılın son aylarında ortaya çıkan uyuşturucu, kara para ve bahis soruşturmaları Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, TAKVİM bu konularda da farkını gösterdi. Özel haberlerimiz, olaylara yaklaşım tarzımız medyaya örnek oldu. Bu temizlik operasyonlarında ismi geçen kişilerin savunma haklarına özen göstererek ve masumiyet karinelerini de göz önünde bulundurarak haberlerimizi sunduk. Bu olaylarda dedikoduları değil, yetkili makamların açıklamalarını takip ettik. Gerçeklerin ortaya çıkması için çabaladık.