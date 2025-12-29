PODCAST CANLI YAYIN

Trump ile Netanyahu Florida’da buluştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye Gazze’de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye’yi konuşacağız. Erdoğan’la çok iyi ilişkim var” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump ile Netanyahu Florida’da buluştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız. Erdoğan'la çok iyi ilişkim var" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'la görüşme öncesi ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi.

Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD'deki temaslarına devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur hakkında tutuklama talebi
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
D&R
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 30 Aralık’ta Türkiye’ye geliyor
Ukrayna Putin'in konutuna mı saldırdı? Rusya "karşılık vereceğiz" dedi Zelenskiy iddiaları reddetti
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
İdefix
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
Galatasaray Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna talip! Transferde dev çalım
Son dakika: Kassam Tugayları Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen ilan etti
Başsavcılıktan "Sadettin Saran" açıklaması! “Özel laboratuvar sonucu temiz” haberlerine yalanlama: Tek geçerli rapor Adli Tıp'tır
DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
Bahçeli'den DEAŞ saldırısı sonrası Terörsüz Türkiye mesajı: "Hiçbir teröriste müsaade edilmeyecektir"
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan'ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati