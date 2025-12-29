Trump ile Netanyahu Florida’da buluştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geliyor. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı. Netanyahu ile Türkiye'yi konuşacağız. Erdoğan'la çok iyi ilişkim var" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'la görüşme öncesi ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi.

Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD'deki temaslarına devam ediyor.