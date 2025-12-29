Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü TÜİK'te
Memur ve emeklilerin 2026 yılı ocak ayında alacağı maaş artışları için kritik süreç başladı. Gözler 2025 yılının son ayına ilişkin enflasyon verilerinde. Açıklanacak aralık ayı enflasyonu hem emekli aylıklarını hem de memur maaşlarını doğrudan etkileyecek.
Ocak zammının temelini 2025 temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı oluşturacak. Bu kapsamda emeklilerin maaş artışı netleşirken, en düşük emekli maaşı da yeniden hesaplanacak.
Memurlar açısından ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan zam oranı maaşlara yansıtılacak.
Aralık Ayı Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak?
Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak veriler, 2026 yılı maaş artışlarının nihai çerçevesini çizecek.
Aralık ayı enflasyon rakamları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.
Zamlar İlk 6 Ay İçin Geçerli Olacak
Açıklanacak verilerle birlikte belirlenecek maaş artışları, 2026 yılının ocak–haziran dönemini kapsayacak. Memur ve emekliler, yılın ilk yarısında bu zamlı maaşlarla gelir elde edecek.
İkinci Zam Temmuzda Gelecek
2026 yılının ikinci yarısına ilişkin maaş artışları ise haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Temmuz ayında yapılacak ikinci düzenlemeyle birlikte maaşlara yeni bir artış daha yansıtılacak.
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaş tablosu netleşmiş olacak.