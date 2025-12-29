Galatasaray kararını verdi! Ahmed Kutucu’ya transfer veto!

25 yaşındaki forvet Ahmed Kutucu'ya, Trabzonspor dahil Süper Lig'den birçok takımın ilgi gösterdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekibin Ahmed için nabız yokladığı konuşulurken, Galatasaray cephesinden net bir duruş geldi... Teknik Direktör Okan Buruk'un Ahmed Kutucu'dan memnun olduğu ve oyuncunun şu aşamada takımdan ayrılmasını istemediği belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede Ahmed'in en azından 1 Şubat'a kadar takımda kalması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Bunun sebebi ise Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik maçlar olarak gösterildi.

