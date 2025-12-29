PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray kararını verdi! Ahmed Kutucu’ya transfer veto!

Okan Buruk, Ahmed Kutucu’nun transferine kapıyı kapattı. Genç forvet için kritik tarih olarak 1 Şubat işaret edildi

Giriş Tarihi :29 Aralık 2025
25 yaşındaki forvet Ahmed Kutucu'ya, Trabzonspor dahil Süper Lig'den birçok takımın ilgi gösterdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekibin Ahmed için nabız yokladığı konuşulurken, Galatasaray cephesinden net bir duruş geldi... Teknik Direktör Okan Buruk'un Ahmed Kutucu'dan memnun olduğu ve oyuncunun şu aşamada takımdan ayrılmasını istemediği belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede Ahmed'in en azından 1 Şubat'a kadar takımda kalması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Bunun sebebi ise Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik maçlar olarak gösterildi.

