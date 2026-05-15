Özgür Özel-Özkan Yalım hattında "algı" trafiği! İSKİ mesajları ortaya çıktı

SON BOMBA İSKİ OPERASYONU Yalım'ın, İSKİ'ye yönelik düzenlenen operasyonu sulandırmak ve halkı yanıltmak için bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taktik verdiği ortaya çıktı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım , etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, ifadesinde telefonunu getirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile WhatsApp yazışmalarını dosyaya sundu.

"KANAL İSTANBUL ÜZERİNDEN ALGI YAPALIM"

Yargılandığı davada tutuklu bulunan Özkan Yalım'ın, 26 Nisan 2025 tarihinde Özgür Özel'e attığı mesajlarda, İSKİ yönetiminin yolsuzluktan değil de "Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için" gözaltına alındığı yalanını uydurmayı teklif ettiği görüldü.

Yalım'ın Özel'e attığı WhatsApp mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabahki gözaltına almalarla alakalı gundemi kanal İstanbul'un yapılmasına karşıcıkan iski yonetimine kasten yapıldığı şeklinde konuşma algı açısından iyi bir yere getireceği düşüncesindeyim bu günkü mitingde"