Özgür Özel-Özkan Yalım hattında "algı" trafiği! İSKİ mesajları ortaya çıktı
Uşak’taki rüşvet çarkı davasında tutuklanan Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" kapsamında savcılığa sunduğu WhatsApp kayıtları, CHP’nin yolsuzluk operasyonlarını "siyasi mağduriyet" kılıfıyla nasıl perdelediğini tüm çıplaklığıyla kanıtladı. İSKİ’deki yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e mesaj atarak, meselenin Kanal İstanbul üzerinden bir "hesaplaşma" gibi halka pazarlanmasını öneren Yalım’ın bu algı taktiği; aynı İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın "Sazlıdere Barajı’nı koruyorlardı" açıklamasıyla sahnelendiği ortaya çıktı.
Hızlı Özet Göster
- Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ek ifade verdi.
- Yalım, ifadesinde telefonunu getirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile WhatsApp yazışmalarını dosyaya sundu.
- Yalım'ın, İSKİ operasyonunu sulandırmak için Özgür Özel'e taktik verdiği ortaya çıktı.
- Özkan Yalım'ın, 26 Nisan 2025 tarihinde Özgür Özel'e attığı mesajlarda, İSKİ yönetiminin Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için gözaltına alındığı yalanını uydurmayı teklif ettiği görüldü.
- Mesajın ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan, gözaltıları Kanal İstanbul projesine bağlayarak yolsuzluk operasyonunu görmezden geldi.
Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, ifadesinde telefonunu getirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile WhatsApp yazışmalarını dosyaya sundu.
SON BOMBA İSKİ OPERASYONU
Yalım'ın, İSKİ'ye yönelik düzenlenen operasyonu sulandırmak ve halkı yanıltmak için bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e taktik verdiği ortaya çıktı.
"KANAL İSTANBUL ÜZERİNDEN ALGI YAPALIM"
Yargılandığı davada tutuklu bulunan Özkan Yalım'ın, 26 Nisan 2025 tarihinde Özgür Özel'e attığı mesajlarda, İSKİ yönetiminin yolsuzluktan değil de "Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için" gözaltına alındığı yalanını uydurmayı teklif ettiği görüldü.
Yalım'ın Özel'e attığı WhatsApp mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Bu sabahki gözaltına almalarla alakalı gundemi kanal İstanbul'un yapılmasına karşıcıkan iski yonetimine kasten yapıldığı şeklinde konuşma algı açısından iyi bir yere getireceği düşüncesindeyim bu günkü mitingde"
TALİMAT HEMEN UYGULANDI: NURİ ASLAN DEVREYE GİRDİ
Yalım'ın bu "algı" tavsiyesi, CHP kanadında karşılıksız kalmadı. Mesajın atıldığı günün hemen ardından sahneye çıkan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, birebir aynı savunmayı yaparak gözaltıları Kanal İstanbul projesine bağladı. Aslan, yolsuzluk operasyonunu görmezden gelerek, "Arkadaşlarımız Sazlıdere Barajı'nı korumaya yönelik kararları hayata geçirmeye hazırlanıyordu" diyerek kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı.
Mahkeme dosyasına giren bu yazışmalar, CHP'li yöneticilerin yargıya yansıyan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üzerini örtmek için nasıl bir "mağduriyet senaryosu" kurguladıklarını gözler önüne serdi.