Beşiktaş Süper Lig'i 4. olarak bitirmeyi garantiledi BEŞİKTAŞ SEZONU RİZE'DE BİTİRİYOR Siyah-beyazlılar, son olarak sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, 59 puan topladı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı. BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi iki oyuncu kadroda yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında forma giyemiyor.

Beşiktaş kazanarak sezonu bitirmek amacında ORKUN KÖKÇÜ REKOR İÇİN SAHADA Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Rizespor karşısında kariyer rekoru için mücadele ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 8 gol atan 25 yaşındaki orta saha, kariyerinin en skorer lig sezonlarından birini yaşıyor. Orkun, Feyenoord formasıyla 2022-2023 sezonunda Eredivisie'de 8 gol atmıştı. Rize deplasmanında fileleri havalandırması halinde kariyerinin ligdeki en golcü sezonuna ulaşacak. RİZESPOR EVİNDE SERİ YAKALADI Recep Uçar yönetiminde çıkışa geçen Çaykur Rizespor, sahasında oynadığı son 5 lig maçını kazandı. Karadeniz ekibi bu süreçte Kocaelispor, Antalyaspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor'u mağlup etti. Yeşil-mavililer, bu sezon iç sahada 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Rizespor ligde 33 maç sonunda 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş kazanarak taraftarına kendisini affettirmek amacında RİZESPOR'DA ZEQIRI YOK Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zeqiri, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. LİGDE 48. RANDEVU Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Rizespor 8 kez kazandı. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 94 gol atarken, Karadeniz ekibi 46 gol kaydetti. RİZE'DE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş, Rizespor deplasmanında oynadığı 23 lig maçında 14 galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor sahasında 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar Rize'de 43 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.