Beşiktaş'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de sezon sona eriyor. Beşiktaş, 34. haftanın açılış müsabakasında Rizespor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılar, Karadeniz deplasmanında kazanarak 3 puanla veda etmek ve taraftarını bir nebze de olsa sevindirmek amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Rizespor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Ligi 4. sırada tamamlaması daha önce kesinleşen siyah-beyazlı ekip, beklentilerin uzağında kaldığı sezonu Rize'de galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
RİZESPOR: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Yasin, Ndidi, Asllani, Orkun, Cengiz, El Bilal, Mustafa.
BEŞİKTAŞ SEZONU RİZE'DE BİTİRİYOR
Siyah-beyazlılar, son olarak sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, 59 puan topladı.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi iki oyuncu kadroda yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile özel izinli Felix Uduokhai, sezonun son karşılaşmasında forma giyemiyor.
ORKUN KÖKÇÜ REKOR İÇİN SAHADA
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Rizespor karşısında kariyer rekoru için mücadele ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 8 gol atan 25 yaşındaki orta saha, kariyerinin en skorer lig sezonlarından birini yaşıyor.
Orkun, Feyenoord formasıyla 2022-2023 sezonunda Eredivisie'de 8 gol atmıştı. Rize deplasmanında fileleri havalandırması halinde kariyerinin ligdeki en golcü sezonuna ulaşacak.
RİZESPOR EVİNDE SERİ YAKALADI
Recep Uçar yönetiminde çıkışa geçen Çaykur Rizespor, sahasında oynadığı son 5 lig maçını kazandı. Karadeniz ekibi bu süreçte Kocaelispor, Antalyaspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor'u mağlup etti.
Yeşil-mavililer, bu sezon iç sahada 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Rizespor ligde 33 maç sonunda 40 puanla 8. sırada bulunuyor.
RİZESPOR'DA ZEQIRI YOK
Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Zeqiri, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
LİGDE 48. RANDEVU
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Beşiktaş 30 galibiyet alırken, Rizespor 8 kez kazandı. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar bu maçlarda 94 gol atarken, Karadeniz ekibi 46 gol kaydetti.
RİZE'DE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Rizespor deplasmanında oynadığı 23 lig maçında 14 galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor sahasında 5 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlılar Rize'de 43 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.
DEPLASMANDA 10 MAÇLIK SERİ
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Rizespor, sahasında Beşiktaş'a karşı son lig galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etmişti.
FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ
İki takım arasındaki en farklı galibiyet Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda rakibini 6-0 mağlup etti.
Rizespor ise 11 Şubat 2001'de Beşiktaş'ı 5-1 yenerek rekabetteki en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı maç ise toplam 9 golle rekabetin en gollü karşılaşması olarak kayıtlara geçti.