Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet davasında karar: Niyazi Nefi Kara ve Mehmet Engin Tüter'e hapis cezası!

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK RÜŞVET OPERASYONU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde CHP'li belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, 4 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Nisan 2025'te alınan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları ve iş insanları dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.

Baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet çıktı

MAKAM ODASINDA BAKLAVA KUTULU RÜŞVET

Operasyonun en çarpıcı bölümü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasında yaşandı. İş insanı C.C.'nin getirdiği baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet teslim edildiği sırada suçüstü yakalanan Tüter'in, "Ne kadar var orada?" sorusuna "Şeyin içinde 110 bin avro var" yanıtı verdiği ve paketi kontrol ettiği anlar kameralara yansıdı.

