Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet davasında karar: Niyazi Nefi Kara ve Mehmet Engin Tüter'e hapis cezası!
Antalya Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına ilişki davada mahkeme ceza yağdırdı. Görevden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek", "irtikap" ve "rüşvet" gibi ağır suçlardan toplam 45 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırılırken, makam odasında baklava kutusundaki rüşvet görüntüleriyle hafızalara kazınan yardımcısı Mehmet Engin Tüter’e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi.
Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay 13 gün, baklava kutusundan rüşvet aldığı görüntülerle gündeme gelen Mehmet Engin Tüter'e ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verdi.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, 6'sı tutuklu 41 sanık ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek", "irtikap", "zimmet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkumiyet kararı verdi.
Kara, örgüt yöneticiliğinden 5 yıl, irtikaptan 10 yıl 10 ay, zimmetten 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün ve para aklama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kara'ya toplamda 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.
"BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET"E AĞIR CEZA
Soruşturma sürecinde rüşvet paralarını "baklava kutusu" içerisinde teslim aldığı iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de ağır hapis cezasına çarptırılan bir diğer isim oldu.
Mahkeme, Tüter'e "örgüt üyeliği", "irtikap", "zimmet", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tüter ayrıca 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.
Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları verilirken, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların durumlarının devamına hükmetti.
MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK RÜŞVET OPERASYONU
Antalya'nın Manavgat ilçesinde CHP'li belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, 4 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Nisan 2025'te alınan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başkan yardımcıları ve iş insanları dahil 41 şüpheli gözaltına alındı.Baklava kutusundan 110 bin avro rüşvet çıktı
MAKAM ODASINDA BAKLAVA KUTULU RÜŞVET
Operasyonun en çarpıcı bölümü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasında yaşandı. İş insanı C.C.'nin getirdiği baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet teslim edildiği sırada suçüstü yakalanan Tüter'in, "Ne kadar var orada?" sorusuna "Şeyin içinde 110 bin avro var" yanıtı verdiği ve paketi kontrol ettiği anlar kameralara yansıdı.