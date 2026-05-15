Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Dört Dörtlük Gece | CANLI
Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 yendikten sonra üst üste ikinci kez dört şampiyonluk kazanma başarısı gösteren Galatasaray, taraftarıyla buluşuyor. Sarı kırmızılılar, rakipleriyle arasını bir kez daha açmanın mutluluğunu yaşarken yaşanacak kutlama ile birlikte unutulmaz bir geceye imza atılacak. Aslan'ın gala gecesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Başan Dursun Özbek ve ekibi, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarının yanı sıra futbolcular, Rams Park'ta taraftarlarının karşısına çıkıyor. Unutulmaz töreni takvim.com.tr'de adım adım takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
ASLANLI YOL VE STAT KAPILARI AÇILDI
Galatasaray'ın şampiyonluğunun kutlanacağı akşam öncesinde Aslanlı Yol kapısı ve stat kapıları taraftarlar için açıldı. Bununla birlikte bazı etkinlikler de başladı.
DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor performanslarını sergiledi.
OTOBÜS YOLA ÇIKTI
2025-2026 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımını taşıyan üstü açık otobüs, Galatasaray Lisesi önünden hareket etti. Sarı kırmızılıları binlerce taraftar uğurladı.
RAMS PARK HAZIR
Galatasaray'ın şampiyonluğuna ev sahipliği yapacak olan Rams Park, geceye hazır hale getirildi. Kulüp çalışanları ve organizatörlerin gayretleriyle binlerce taraftarı ağırlamak adına tüm çalışmalar tamamlandı.
KUTLAMALARIN PROGRAMI BELLİ OLDU
Şampiyonluk organizasyonu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 15.00’te Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek kortejle başlayacak.
Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyetin taraftarlarla birlikte şehir turu gerçekleştirmesi bekleniyor.
RAMS PARK’TA KAPILAR 18.00’DE AÇILACAK
Kutlamaların ikinci bölümü ise RAMS Park’ta yapılacak.
Saat 17.00’de stadyum kapıları açılacak ve taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
FUTBOLCULAR 19.05’TE SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaraylı futbolcular, saat 19.05’te DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, stadyum içinde kurulan özel platformda taraftarı selamlayacak.
KUPA 20.30’DA HAVAYA KALKACAK
Şampiyonluk kutlamalarının en kritik anı ise saat 20.30’da yaşanacak. Galatasaray, taraftarının önünde kupasını kaldıracak.
GECE DRONE VE HAVAİ FİŞEK ŞOVUYLA BİTECEK
Kutlamaların finalinde saat 22.00’de havai fişek ve drone gösterileri gerçekleştirilecek.
RAMS Park’ta görsel şölene dönüşecek organizasyonla birlikte Galatasaray, sezonu görkemli bir geceyle taçlandıracak.