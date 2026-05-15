Fenerbahçe'de 6 isimlik transfer operasyonu! Yıldırım ve Safi'den İtalya ve Portekiz çıkarması
Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul kararı sonrası başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İtalya’ya çıkarma yapan Safi’nin Milan, Juventus ve Inter ile Christopher Nkunku, Rafael Leao, Fikayo Tomori, Hakan Çalhanoğlu ve Vlahovic için görüşmelere başladığı öğrenildi. Aziz Yıldırım cephesinde ise gündeme Benfica’nın golcüsü Vangelis Pavlidis geldi. İşte detaylar...
- Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlık seçimleri için güçlü bir kadro vaadiyle hazırlık yaparken İtalya'ya giderek Milan-Atalanta maçını izledi.
- Safi, Milan yönetimiyle Christopher Nkunku, Rafael Leao ve Fikayo Tomori'nin transferi için görüşmeler gerçekleştirdi.
- Safi'nin, Juventus ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Dusan Vlahovic için de temaslarda bulunduğu öğrenildi.
- A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.
- Aziz Yıldırım, golcü transferi için Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis ile ilgileniyor.
Sadettin Saran'ın olağanüstü genel kurul kararı sonrası hareketlenen Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, seçim yarışına güçlü bir kadro vaadiyle hazırlanıyor.
Bu doğrultuda geçtiğimiz pazar günü İtalya'ya giden Safi'nin, San Siro'da oynanan Milan-Atalanta karşılaşmasını tribünden takip ettiği öğrenildi.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Safi'nin ziyaretinin yalnızca maç izlemekle sınırlı kalmadığı, pazartesi günü Milan yönetimiyle masaya oturduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı; Christopher Nkunku, Rafael Leao ve Fikayo Tomori için temas gerçekleştirdi.
Görüşmelerde transfer şartlarının yanı sıra oyuncuların maaş beklentilerinin de ele alındığı aktarıldı.
KAZANDIKLARININ FAZLASI
İddialara göre Safi cephesi, yıldız futbolculara Milan'daki mevcut kazançlarının üzerinde teklifler sundu. Özellikle hücum hattına doğrudan etki edecek isimler üzerinde yoğunlaşan aday ekibinin, seçim sürecinde güçlü bir proje ortaya koymayı hedeflediği ifade edildi.
VLAHOVIC İÇİN JUVENTUS TEMASI
Hakan Safi'nin İtalya programındaki tek durağının Milan olmadığı da ortaya çıktı.
Başkan adayının, Juventus ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Dusan Vlahovic için de görüşme yaptığı öğrenildi.
Sırp golcünün durumunu yakından takip eden Safi ekibinin, transfer şartlarını değerlendirdiği belirtildi.
HAKAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
A Milli Takım kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu'nun, yapılan ilk görüşmelerde iki adaya da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinin önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyla yeniden bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.
32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Kariyerini uzun yıllardır İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
YILDIRIM'IN GOLCÜSÜ PAVLIDIS
Öte yandan Aziz Yıldırım cephesi de golcü transferinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle anılan Yıldırım'ın gündemine bu kez Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis girdi.
Kurmayların, Yunan oyuncunun menajeriyle ilk temasları kurduğu bildirildi.
AYRILIĞA SICAK
Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yaz döneminde Pavlidis'in ayrılığına sıcak bakabileceği öne sürüldü.
Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği 27 yaşındaki santrfor, geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 52 resmi maçta 30 gol ve 6 asist üretti.
Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Portekiz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.