Fenerbahçe'de 6 isimlik transfer operasyonu! Yıldırım ve Safi'den İtalya ve Portekiz çıkarması

Vlahovic Fenerbahçe'nin gündeminde.

VLAHOVIC İÇİN JUVENTUS TEMASI Hakan Safi'nin İtalya programındaki tek durağının Milan olmadığı da ortaya çıktı. Başkan adayının, Juventus ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Dusan Vlahovic için de görüşme yaptığı öğrenildi. Sırp golcünün durumunu yakından takip eden Safi ekibinin, transfer şartlarını değerlendirdiği belirtildi.



HAKAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR A Milli Takım kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu'nun, yapılan ilk görüşmelerde iki adaya da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinin önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyla yeniden bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.



32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Kariyerini uzun yıllardır İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Aziz Yıldırım Pavlidis'i istiyor.

YILDIRIM'IN GOLCÜSÜ PAVLIDIS Öte yandan Aziz Yıldırım cephesi de golcü transferinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle anılan Yıldırım'ın gündemine bu kez Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis girdi. Kurmayların, Yunan oyuncunun menajeriyle ilk temasları kurduğu bildirildi.