Başkan Erdoğan'dan Türkistan'da siber güvenlik mesajı: Hayati ve zaruridir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde dünyaya ve Türk dünyasına "siber" vizyon çizerek teknolojide iş birliği çağrısı yaptı. Erdoğan, "Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir" ifadelerini kulandı. Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni eden Erdoğan, "Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor." dedi.
Başkan Recep Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi üst seviyeye çıkarmak zorundayız.
Dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonu olmalı. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi vizyonu genişletecektir. Dijitalde geri kalmak bağımsızlığı tehdit eder.
SİBER GÜVENLİK HAYATİ ZARURİDİR
Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sutunları haline geldi. Siber güvenlik hayati ve zaruridir.
Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesi stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.