Başkan Erdoğan'dan Türkistan'da siber güvenlik mesajı: Hayati ve zaruridir

Başkan Recep Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen ⁠Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi üst seviyeye çıkarmak zorundayız.

Dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonu olmalı. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi vizyonu genişletecektir. Dijitalde geri kalmak bağımsızlığı tehdit eder.

SİBER GÜVENLİK HAYATİ ZARURİDİR

Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sutunları haline geldi. Siber güvenlik hayati ve zaruridir.

Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesi stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.

