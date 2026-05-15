CHP’de ihraç teğmen planı! Özgür Özel ve Özkan Yalım yazışması ortaya çıktı: “Olmazsa biz onları yerleştiririz”

Bu kapsamda Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Alay Komutanı Yardımcısı Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında da işlem yapıldı.

İHRAÇ KARARININ GEREKÇESİ NEYDİ?

Teğmenlerin ihraç sürecine ilişkin tartışmalarda en çok öne çıkan başlık, eylemin "slogan" nedeniyle mi yoksa "disiplinsizlik" gerekçesiyle mi cezalandırıldığı oldu.

Disiplin değerlendirmelerinde, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı nedeniyle değil, amirlerin uyarılarına rağmen yürürlükten kaldırılan yemin metnini organize şekilde okumaları nedeniyle disipline sevk edildiği savunuldu.

Soruşturma sürecinde, eylemin anlık gelişmediği, daha önceden planlandığı ve tören alanında alternatif bir yemin organizasyonu yapıldığı değerlendirildi.

"BASININ OLDUĞU YERDE DAHA ETKİLİ OLUR" DETAYI

Dosyadaki değerlendirmelerde, teğmenlerin yürürlükten kaldırılan metni törende okumak için amirlerine defalarca başvurduğu belirtildi.

Bir gece önce yemin metnini okumalarına rağmen, tören sonrasında da aynı eylemi yapmak üzere kendi aralarında mesajlaştıkları ifade edildi.

Ayrıca disiplin soruşturmasında, basının bulunduğu yerde yemin okumanın daha etkili olacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.

Bu ayrıntılar, eylemin bireysel ve ani bir refleks değil, organize bir hareket olduğu görüşüne dayanak gösterildi.

"TÖREN BİTTİ" SAVUNMASI KABUL GÖRMEDİ

Teğmenlerin savunmalarında, emrin yalnızca resmi tören sırasında metnin okunmamasına yönelik olduğu, tören sonrasında yapılan eylemin bu nedenle emre itaatsizlik sayılamayacağı ifade edildi.

Ancak disiplin değerlendirmelerinde törenin bir bütün olduğu vurgulandı.

Resmi program sona erse bile aynı alanda, tören düzeninin dışında alternatif bir yemin organizasyonu yapılmasının askeri disiplinle bağdaşmadığı belirtildi.