Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevine çıktı: Karadeniz'deki filoda sayı 5'e çıktı

Türkiye'nin enerji filosuna katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan hareket etti.

Yıldırım 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor, 228 metre uzunluğunda ve 200 personel kapasitesine sahip.

MAVİ VATANA GÜÇ: YILDIRIM

Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Türkali-16 kuyusunda görev yapacak Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, 4 Aralık 2025'te Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olarak belirlendiğini açıkladı.

AY-YILDIZ İLE MERSİN'DEN YOLA ÇIKTI

Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşan gemi, burada Ay-Yıldız ile bezendi. Karadeniz'de görev yapacak Yıldırım 21 Ocak'ta Filyos Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıktı.

Sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım'ın Filyos'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi.