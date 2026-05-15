Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi ilk görevine çıktı: Karadeniz'deki filoda sayı 5'e çıktı
Türkiye’nin enerji filosunun yeni üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki ilk görevi için Filyos Limanı’ndan ayrıldı. Türkali-16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek olan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin göreve başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Karadeniz’deki sondaj gemisi sayısı 5’e yükseldi. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen Yıldırım, 228 metre uzunluğu, helikopter pisti ve 200 kişilik yaşam alanıyla Türkiye’nin enerji arama ve üretim kapasitesine stratejik katkı sağlayacak.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye'nin 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan hareket etti.
- Yıldırım'ın göreve başlamasıyla Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi.
- Gemi, 20 Mayıs'ta Türkali-16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetlerine başlayacak.
- Yıldırım, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen, 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde bir gemi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025'te geminin ismini Yıldırım olarak açıklamıştı.
Türkiye'nin enerji filosuna katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan hareket etti.Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz’deki ilk görevine çıktı
Türkali-16 kuyusunda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek olan dev geminin göreve başlamasıyla birlikte Türkiye'nin Karadeniz'deki derin deniz sondaj gemisi sayısı 5'e yükseldi.
Yıldırım gemisinin özellikleri:
- Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor,
- 228 metre uzunluğa sahip,
- 42 metre genişliğinde,
- Helikopter pistine sahip,
- 200 personele yaşam alanı sunuyor.
MAVİ VATANA GÜÇ: YILDIRIM
Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Türkali-16 kuyusunda görev yapacak Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
Türkiye'nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, 4 Aralık 2025'te Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olarak belirlendiğini açıkladı.
AY-YILDIZ İLE MERSİN'DEN YOLA ÇIKTI
Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşan gemi, burada Ay-Yıldız ile bezendi. Karadeniz'de görev yapacak Yıldırım 21 Ocak'ta Filyos Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıktı.
Sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım'ın Filyos'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi.
20 MAYIS'TA OPERASYONA BAŞLAYACAK
Kule montajının ardından Yıldırım'ın sondaj, gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi, operasyonlara hazır hale getirildi.
Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Yıldırım ilk görevini Türkali-16 kuyusunda icra edecek. 20 Mayıs'ta operasyona başlayacak gemi, söz konusu lokasyonda kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.
YILDIRIM GÖREVE HAZIR
Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Böylece Türkiye Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek.
İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi 200 personele yaşam alanı da sunuyor.