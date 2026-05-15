Bakan Ersoy duyurdu: 9 ilde tarihi eser kaçakçılarına darbe! 500’den fazla kültür varlığı ele geçirildi

Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir."

"Bakanlığımızca yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her biri kültür varlıklarımızın ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koymaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"BU ÜLKEYE AİT OLANIN BU TOPRAKLARDA KALMASINI MÜMKÜN KILAN YAKLAŞIM"

Bakan Ersoy, Konya merkezli operasyonun Türkiye açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, ele geçirilen kültür varlıklarının yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki para trafiğinin de ortaya çıkarıldığını belirtti.

Ersoy açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ülkemiz açısından son derece kıymetlidir.

Operasyonda 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır.

Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.

Bu ülkeye ait olanın bu topraklarda kalmasını mümkün kılan vizyoner yaklaşım ve başarılı operasyon için İçişleri Bakanımız Mustafa Çitfçi'ye şükranlarımı sunuyor; emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum."

KÜLTÜR VARLIĞI KAÇAKÇILIĞINA KARŞI KARARLILIK MESAJI

Bakan Ersoy'un açıklaması, Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede yalnızca yurt dışına çıkarılan eserlerin iadesine değil, kültür varlıklarının kaynağında korunmasına da öncelik verdiğini ortaya koydu.

Operasyonla birlikte hem kaçak kazı faaliyetlerine hem de bu eserlerin yurt dışındaki satış kanallarına yönelik önemli bir darbe vurulmuş oldu.

