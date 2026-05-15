Galata Köprüsü’nde turistlere fırça oyunu kamerada! Hayasızca hareket eden 2 şüpheli yakalandı

Para talebi sonrası çıkan tartışmaya başka bir kişi daha dahil oldu ve turiste yönelik hayasızca hareketler gerçekleştirildi.

Rusça konuşan turist olayı 'düzenbazlık' olarak nitelendirerek videoyu sosyal medyada paylaştı ve benzer durumlara karşı uyarıda bulundu.

Sosyal medyada gündem olan olayda ayakkabı boyacısı düşürdüğü fırçayı alan turistlerin ayakkabılarını temizledikten sonra yüklü miktarda para talep etti.

İstanbul Galata Köprüsü'nde yabancı kadın turiste yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen V.A. ve T.P. isimli 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde yabancı kadın turistle yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoyu inceleyen polis ekipleri, turiste yönelik hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen V.A. ve T.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kamerayı çeken Rusça konuşan turistin anlatımına göre, ayakkabı boyacısı elindeki fırçayla yürüdüğü sırada fırçayı yere düşürdü. Turistler de durarak "İşte fırçanız" diyerek kişiyi uyardı.

Bunun üzerine geri dönen kişi fırçayı aldı ve teşekkür eder gibi turistlerin ayakkabılarını temizlemeye başladı.

Turist, ayakkabıların temizlenmesinin ardından kendilerinden bahşiş adı altında yüklü miktarda para istendiğini söyledi.

Rusça konuşan turist, videoda bu yöntemi "scam" olarak nitelendirerek "Bu nasıl bir düzenbazlık?" sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca görüntülerin başkalarıyla paylaşılması gerektiğini belirterek, benzer durumlara karşı uyarıda bulundu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Para isteme iddiasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Görüntülerde, tartışmaya daha sonra başka bir kişinin de dahil olduğu anlaşıldı.

Polis incelemesinde, tartışma sırasında turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, görüntüler üzerinden yaptığı çalışmada şüphelilerin V.A. ve T.P. olduğunu tespit etti.

İki şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.

