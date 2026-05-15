Kadın hakim dosyasında şok mesaj: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”
Çanakkale’de “kadın hâkime dayak” iddiasıyla başlayan soruşturma yeni bir boyut kazandı. HSK incelemesiyle genişleyen dosyada, kadın hâkim F.K.T. ile taksici Kadir Ç. arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmalar ve “Uyuşturucu parası yaz aşkım” ifadesi dikkat çekti.
- Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., Aralık ayında adliye lojmanlarında eski erkek arkadaşı inşaat mühendisi Burak Doğan tarafından darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ve elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
- Burak Doğan, kadın hâkimin evinde misafir olduğunu öğrenince kıskançlık krizine girdiği, ardından bıçakla misafirleri tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Hâkimler ve Savcılar Kurulu soruşturma kapsamında F.K.T.'yi 3 ay süreyle açığa aldı.
- Soruşturma kapsamında taksici Kadir Ç.'nin aracında ele geçirilen ilaçların kadın hâkime ait olduğu iddiası ve ikili arasındaki mesajlaşmalar dosyaya girdi.
- HSK müfettişleri tanık ifadeleri, telefon kayıtları ve güvenlik kamera görüntüleri üzerinden inceleme yaptı.
Çanakkale'de geçtiğimiz yıl Aralık ayında adliye lojmanlarında yaşanan ve kamuoyunda "kadın hâkime dayak" iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T.'nin, eski erkek arkadaşı Burak Doğan tarafından darp edildiği iddiasıyla başlayan süreç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun devreye girmesiyle geniş kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü.
TENİS DERSİNDE TANIŞTILAR, KISA SÜRE SONRA İLİŞKİ BAŞLADI
İddiaya göre kadın hâkim F.K.T., yaklaşık 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında, kendisi gibi eşinden boşanmış olan 36 yaşındaki inşaat mühendisi Burak Doğan ile tanıştı.
İkili arasında bir süre sonra gönül ilişkisi başladı. Ancak bu ilişki, adliye lojmanlarında yaşandığı öne sürülen olayla birlikte savcılık ve HSK dosyasına konu oldu.
TATLI SİPARİŞİYLE BAŞLADI, KAVGA İDDİASIYLA BÜYÜDÜ
Olay günü Burak Doğan'ın ofisine tatlı siparişi verdiği, ancak kuryenin siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdüğü ileri sürüldü.
Kadın hâkimin, erkek arkadaşı Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini bildirdiği, Doğan'ın ise evde kimin olduğunu sorması üzerine tartışmanın başladığı iddia edildi.
LOJMANI BASTI, YATAK ODASINDA DARP İDDİASI
İddiaya göre Burak Doğan, sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenince kıskançlık krizine girdi.
Alkollü olduğu öne sürülen Doğan'ın adliye lojmanındaki daireye girdiği, F.K.T.'yi yatak odasına çağırarak tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Doğan'ın kadın hâkimi darp ettiği ileri sürüldü.
BIÇAKLA TEHDİT İDDİASI DOSYAYA GİRDİ
Dosyaya yansıyan iddialara göre Burak Doğan, daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla salona yöneldi.
Doğan'ın evde bulunan misafirleri de tehdit ederek dışarı çıkardığı öne sürüldü. Genç avukat ve iki kadının evden ayrılmasının ardından F.K.T.'nin 112'yi aradığı belirtildi.
Adliye lojmanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın hâkim hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde F.K.T.'nin elmacık kemiğinde kırık oluştuğu belirlendi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Burak Doğan'ın ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
HSK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması için Çanakkale Adliyesi'ne müfettiş görevlendirdi.
Müfettişlerin, tanık anlatımları, cep telefonu yazışmaları ve adliye lojmanlarının güvenlik kamerası kayıtları üzerinden inceleme yaptığı belirtildi.
TEKNİK TAKİP DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Soruşturma kapsamında adliye lojmanlarına sık sık giriş yaptığı iddia edilen taksici Kadir Ç. de incelemeye alındı.
Kadir Ç.'nin teknik takibe alındığı, süreç içerisinde soruşturmanın kapsamının darp iddiasının dışına çıkarak yasaklı madde iddialarına uzandığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında Kadir Ç.'nin aracında "uyuşturucu nitelikli madde" içerdiği değerlendirilen ilaçların ele geçirildiği belirtildi.
TAKSİCİDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE
İddiaya göre Kadir Ç., ifadesinde araçta bulunan ilaçların kadın hâkim F.K.T.'ye ait olduğunu ileri sürdü.
Kadir Ç.'nin, Tekirdağ'dan temin ettiğini öne sürdüğü yeşil reçeteli ilaçları düzenli olarak F.K.T.'ye teslim ettiğini iddia ettiği belirtildi.
F.K.T. ise ilaçların yeşil reçeteli olduğunu savunarak uyuşturucu niteliğinde olmadığını ifade etti.
MESAJ KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
HSK'nın soruşturma izni vermesinin ardından kadın hâkim F.K.T. ile taksici Kadir Ç. arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmalar da dosyaya girdi.
İddiaya göre dosyada yer alan mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
F.K.T.: "Aşkımm evdeyim…"
K.D.: "Tamam nefesim"
F.K.T.: "Ses ver ki..."
K.D.: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"
K.D.: "Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun"
F.K.T.: "Yaaaa senin taksi cart curtun var"
K.D.: "Aşkım taksiyle benim IBAN'ımın ne alakası var"
HSK'DAN 3 AYLIK AÇIĞA ALMA KARARI
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T.'nin soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 3 ay süreyle açığa alınmasına karar verdi.
Görevden uzaklaştırma kararının ardından F.K.T.'nin adliyeye giderek başsavcılık katında tepki gösterdiği öne sürüldü.
Koridorda çevredekilere hakaret ettiği ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen F.K.T.'nin, güvenlik görevlileri ve adliye personelinin müdahalesiyle binadan çıkarıldığı belirtildi.
ADLİ VE İDARİ SÜREÇ SÜRÜYOR
Çanakkale'de darp iddiasıyla başlayan, ardından teknik takip, ilaç iddiaları, mesaj kayıtları ve HSK incelemesiyle genişleyen dosyada adli ve idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.