Kadın hakim dosyasında şok mesaj: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”

LOJMANI BASTI, YATAK ODASINDA DARP İDDİASI İddiaya göre Burak Doğan, sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenince kıskançlık krizine girdi. Alkollü olduğu öne sürülen Doğan'ın adliye lojmanındaki daireye girdiği, F.K.T.'yi yatak odasına çağırarak tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Doğan'ın kadın hâkimi darp ettiği ileri sürüldü.

BIÇAKLA TEHDİT İDDİASI DOSYAYA GİRDİ Dosyaya yansıyan iddialara göre Burak Doğan, daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla salona yöneldi. Doğan'ın evde bulunan misafirleri de tehdit ederek dışarı çıkardığı öne sürüldü. Genç avukat ve iki kadının evden ayrılmasının ardından F.K.T.'nin 112'yi aradığı belirtildi. Adliye lojmanlarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın hâkim hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde F.K.T.'nin elmacık kemiğinde kırık oluştuğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Burak Doğan'ın ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

HSK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ Yaşanan gelişmelerin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması için Çanakkale Adliyesi'ne müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin, tanık anlatımları, cep telefonu yazışmaları ve adliye lojmanlarının güvenlik kamerası kayıtları üzerinden inceleme yaptığı belirtildi. TEKNİK TAKİP DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ Soruşturma kapsamında adliye lojmanlarına sık sık giriş yaptığı iddia edilen taksici Kadir Ç. de incelemeye alındı. Kadir Ç.'nin teknik takibe alındığı, süreç içerisinde soruşturmanın kapsamının darp iddiasının dışına çıkarak yasaklı madde iddialarına uzandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Kadir Ç.'nin aracında "uyuşturucu nitelikli madde" içerdiği değerlendirilen ilaçların ele geçirildiği belirtildi. TAKSİCİDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE İddiaya göre Kadir Ç., ifadesinde araçta bulunan ilaçların kadın hâkim F.K.T.'ye ait olduğunu ileri sürdü. Kadir Ç.'nin, Tekirdağ'dan temin ettiğini öne sürdüğü yeşil reçeteli ilaçları düzenli olarak F.K.T.'ye teslim ettiğini iddia ettiği belirtildi. F.K.T. ise ilaçların yeşil reçeteli olduğunu savunarak uyuşturucu niteliğinde olmadığını ifade etti.

MESAJ KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINDA HSK'nın soruşturma izni vermesinin ardından kadın hâkim F.K.T. ile taksici Kadir Ç. arasında geçtiği öne sürülen mesajlaşmalar da dosyaya girdi. İddiaya göre dosyada yer alan mesajlarda şu ifadeler yer aldı: F.K.T.: "Aşkımm evdeyim…" K.D.: "Tamam nefesim" F.K.T.: "Ses ver ki..." K.D.: "Uyuşturucu parası yaz aşkım" K.D.: "Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun" F.K.T.: "Yaaaa senin taksi cart curtun var" K.D.: "Aşkım taksiyle benim IBAN'ımın ne alakası var"