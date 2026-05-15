Şi masadan kalktı Trump dayanamadı! Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Gizlice defteri inceledi
ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Şi Cinping'in Pekin buluşmasında kameralardan kaçmayan bir an gündeme damga vurdu. Şi'nin kısa süreliğine ayrılmasını fırsat bilip masadaki defteri inceleyen Trump'ın görenleri şaşkına çevirdi.
- ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin'de gerçekleşen zirve dünya gündemine oturdu.
- Trump, görüşme sırasında Çin lideri Şi Cinping'in masada bıraktığı kişisel not defterine gizlice baktı.
- Donald Trump, müzakerelerin verimli geçtiğini belirterek Şi Cinping'i övdü ve ABD-Çin ilişkilerini 'fantastik' olarak nitelendirdi.
- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Washington arasındaki ortak çıkarların fikir ayrılıklarından daha büyük olduğunu vurguladı.
- Pekin zirvesi, liderlerin samimi diyaloglarıyla küresel piyasa ve siyasetin dikkatini çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin'de gerçekleşen kritik zirve, kameralara yansıyan sıra dışı bir anla dünya gündemine oturdu. İki liderin görüşmesi sırasında yaşanan ilginç bir enstantane, sosyal medyada ve uluslararası basında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.Xi gidince Trump masadaki gizli defteri kurcaladı
TRUMP GİZLİCE Şİ'NİN DEFTERİNE BAKTI
Görüşme devam ederken Çin lideri Şi Cinping, kısa bir süreliğine masadan ayrıldı. Şi'nin yerinden kalkmasını fırsat bilen Trump'ın, Çinli mevkidaşının masada bıraktığı kişisel not defterine yönelmesi ve notları merakla incelemesi dikkat çekti. Trump'ın bu hamlesi, salondaki kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Şİ'YE ÖVGÜLER DİZDİ
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Donald Trump, iki ülke arasındaki müzakerelerin son derece verimli ilerlediğini belirtti. Çin liderinden övgüyle bahseden Trump, Şi Cinping için "muhteşem bir lider" ifadesini kullanırken, ABD-Çin ilişkilerinin mevcut durumunu "fantastik" olarak nitelendirdi.
PEKİN'DEN ORTAK ÇIKAR VURGUSU
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Washington ile Pekin arasındaki stratejik dengelere vurgu yaptı. İki dev güç arasında bazı görüş ayrılıklarının bulunmasının doğal olduğunu belirten Şi, "Pekin ve Washington arasındaki ortak çıkarlar, mevcut fikir ayrılıklarından çok daha büyüktür" dedi. Çinli lider, istikrarlı ve sürdürülebilir bir Çin-Amerika ilişkisinin sadece iki ülke için değil, tüm dünya barışı ve ekonomisi için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.