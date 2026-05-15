Dört aylık enflasyona göre yüzde 14.64 zammı kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kesin oranı gösterecek iki veriyi merakla beklerken, Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bu veriler için tahminler yer aldı. Peki emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları…

Emekliye en az 23 bin 716 lira! Zam için yeni anket geldi maaşları TAKVİM hesapladı

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök aylık ve ek ödemeyle başlamış, en düşük maaş ödemesi de ek ödeme dahil 20 bin liraya yükseltilmişti. Şimdilerde gözler bu yılın ikinci artışına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak bu zammın oranını, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

YÜZDE 14.64 ARTIŞ CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 çıktı. Ocak-nisan enflasyonu bu verilere göre yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, TÜİK verilerine göre ilk 4 ayda yüzde 14.64 artış oluştu. Geriye 2 veri kalırken, bunlar için de yeni tahminler geldi.

İŞTE İKİ AYLIK TAHMİNLER

Merkez Bankası'nın açıkladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs ayı için yüzde 1.89, haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.58 olarak gerçekleşecek. Yani emeklilere yüzde 18.58 zam oranı oluşması bekleniyor.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emeklilerin kesin zam oranı 3 Temmuz tarihinde belli olacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonla belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken, ayrıca taban aylık da gözden geçirilecek. Burada bir artış kararı alınırsa en kuvvetli formül, "6 aylık enflasyon oranının yansıtılması" olacak.

Ocak ayında en düşük emekli aylığı ödemesi yüzde 18.48 artışla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. O tarihten beri emeklilere her ay ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer yüzde 18.58 artış yansıtılırsa 23 bin 716 liraya yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MevcutZam OranıZamlı
20.000% 18.5823.716
21.000% 18.5824.902
22.000% 18.5826.088
23.000% 18.5827.273
24.000% 18.5828.459
25.000% 18.5829.645
26.000% 18.5830.831
27.000% 18.5832.017
28.000% 18.5833.202
29.000% 18.5834.388
30.000% 18.5835.574
31.000% 18.5836.760
32.000% 18.5837.946
33.000% 18.5839.131
34.000% 18.5840.317
35.000% 18.5841.503
36.000% 18.5842.689
37.000% 18.5843.875
38.000% 18.5845.060
39.000% 18.5846.246
40.000% 18.5847.432
41.000% 18.5848.618
42.000% 18.5849.804
43.000% 18.5850.989
44.000% 18.5852.175
45.000% 18.5853.361
46.000% 18.5854.547
47.000% 18.5855.733
48.000% 18.5856.918
49.000% 18.5858.104
50.000% 18.5859.290
51.000% 18.5860.476
52.000% 18.5861.662
53.000% 18.5862.847
54.000% 18.5864.033
55.000% 18.5865.219
56.000% 18.5866.405
57.000% 18.5867.591
58.000% 18.5868.776
59.000% 18.5869.962
60.000% 18.5871.148
62.000% 18.5873.520
63.000% 18.5874.705

