Emekliye en az 23 bin 716 lira! Zam için yeni anket geldi maaşları TAKVİM hesapladı

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök aylık ve ek ödemeyle başlamış, en düşük maaş ödemesi de ek ödeme dahil 20 bin liraya yükseltilmişti. Şimdilerde gözler bu yılın ikinci artışına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak bu zammın oranını, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

YÜZDE 14.64 ARTIŞ CEPTE



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 çıktı. Ocak-nisan enflasyonu bu verilere göre yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, TÜİK verilerine göre ilk 4 ayda yüzde 14.64 artış oluştu. Geriye 2 veri kalırken, bunlar için de yeni tahminler geldi.