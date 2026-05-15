Emekliye en az 23 bin 716 lira! Zam için yeni anket geldi maaşları TAKVİM hesapladı
Dört aylık enflasyona göre yüzde 14.64 zammı kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kesin oranı gösterecek iki veriyi merakla beklerken, Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bu veriler için tahminler yer aldı. Peki emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları…
Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök aylık ve ek ödemeyle başlamış, en düşük maaş ödemesi de ek ödeme dahil 20 bin liraya yükseltilmişti. Şimdilerde gözler bu yılın ikinci artışına çevrilmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak bu zammın oranını, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.
YÜZDE 14.64 ARTIŞ CEPTE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu da yüzde 4.18 çıktı. Ocak-nisan enflasyonu bu verilere göre yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, TÜİK verilerine göre ilk 4 ayda yüzde 14.64 artış oluştu. Geriye 2 veri kalırken, bunlar için de yeni tahminler geldi.
İŞTE İKİ AYLIK TAHMİNLER
Merkez Bankası'nın açıkladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs ayı için yüzde 1.89, haziran ayı için yüzde 1.52 olarak yer aldı. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.58 olarak gerçekleşecek. Yani emeklilere yüzde 18.58 zam oranı oluşması bekleniyor.
TABAN AYLIK NE OLUR?
Emeklilerin kesin zam oranı 3 Temmuz tarihinde belli olacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonla belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken, ayrıca taban aylık da gözden geçirilecek. Burada bir artış kararı alınırsa en kuvvetli formül, "6 aylık enflasyon oranının yansıtılması" olacak.
Ocak ayında en düşük emekli aylığı ödemesi yüzde 18.48 artışla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. O tarihten beri emeklilere her ay ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer yüzde 18.58 artış yansıtılırsa 23 bin 716 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
|Mevcut
|Zam Oranı
|Zamlı
|20.000
|% 18.58
|23.716
|21.000
|% 18.58
|24.902
|22.000
|% 18.58
|26.088
|23.000
|% 18.58
|27.273
|24.000
|% 18.58
|28.459
|25.000
|% 18.58
|29.645
|26.000
|% 18.58
|30.831
|27.000
|% 18.58
|32.017
|28.000
|% 18.58
|33.202
|29.000
|% 18.58
|34.388
|30.000
|% 18.58
|35.574
|31.000
|% 18.58
|36.760
|32.000
|% 18.58
|37.946
|33.000
|% 18.58
|39.131
|34.000
|% 18.58
|40.317
|35.000
|% 18.58
|41.503
|36.000
|% 18.58
|42.689
|37.000
|% 18.58
|43.875
|38.000
|% 18.58
|45.060
|39.000
|% 18.58
|46.246
|40.000
|% 18.58
|47.432
|41.000
|% 18.58
|48.618
|42.000
|% 18.58
|49.804
|43.000
|% 18.58
|50.989
|44.000
|% 18.58
|52.175
|45.000
|% 18.58
|53.361
|46.000
|% 18.58
|54.547
|47.000
|% 18.58
|55.733
|48.000
|% 18.58
|56.918
|49.000
|% 18.58
|58.104
|50.000
|% 18.58
|59.290
|51.000
|% 18.58
|60.476
|52.000
|% 18.58
|61.662
|53.000
|% 18.58
|62.847
|54.000
|% 18.58
|64.033
|55.000
|% 18.58
|65.219
|56.000
|% 18.58
|66.405
|57.000
|% 18.58
|67.591
|58.000
|% 18.58
|68.776
|59.000
|% 18.58
|69.962
|60.000
|% 18.58
|71.148
|62.000
|% 18.58
|73.520
|63.000
|% 18.58
|74.705