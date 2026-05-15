İsrail ateşkesi bozdu! Siyonist ordusu Hamas lideri el-Hedad’a suikast düzenledi
Katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın silahlı kanadının üst düzey komutanlarından İzz el-Din el-Haddad’a yönelik suikast düzenlendiğini açıkladı. İsrail medyasında yer alan açıklamada, El-Haddad’ın 7 Ekim 2023 saldırılarının “mimarlarından” biri olduğu öne sürüldü. Hamas’tan ise henüz açıklama gelmedi.
Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadının üst düzey komutanlarından İzz el-Din el-Haddad'a yönelik suikast saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail medyasında yayımlanan ortak açıklamada, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından El-Haddad'ın hedef alındığını bildirdi.
NETANYAHU VE KATZ DUYURDU
Netanyahu ve Katz açıklamalarında, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın silahlı kanadının komutanı İzz el-Din el-Haddad'ı suikastle öldürdük" ifadelerini kullandı.
Açıklamada saldırının ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.
SİYONİST MEDYADAN "7 EKİM" İDDİASI
İsrail medyasında yer alan açıklamada, El-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıların "mimarlarından" biri olduğu öne sürüldü.
İsrail tarafı ayrıca El-Haddad'ın, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda varıldığı belirtilen anlaşmayı uygulamayı reddettiğini iddia etti.
SİYONİST İSRAİL SİVİLLERİ KATLETTİ
El Cezire'ye konuşan acil servis kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze kentinin batısında bir apartman dairesi ile sivil bir araca düzenlediği hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
İsrail daha önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın en üst düzey askeri komutanlarından İzz el-Din el-Haddad'ı hedef aldığını açıklamıştı.
Söz konusu saldırılarla El-Haddad'a yönelik operasyon arasında bağlantı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Saldırıya ilişkin Hamas'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bölgede katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, El-Haddad'a düzenlenen suikastın sahadaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.