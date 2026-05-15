İsrail ateşkesi bozdu! Siyonist ordusu Hamas lideri el-Hedad’a suikast düzenledi

Hamas'tan suikasta ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail medyası, El-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıların mimarlarından biri olduğunu iddia etti.

İsrail tarafı ayrıca El-Haddad'ın, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda varıldığı belirtilen anlaşmayı uygulamayı reddettiğini iddia etti.

İsrail medyasında yer alan açıklamada, El-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıların "mimarlarından" biri olduğu öne sürüldü.

SİYONİST İSRAİL SİVİLLERİ KATLETTİ

El Cezire'ye konuşan acil servis kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze kentinin batısında bir apartman dairesi ile sivil bir araca düzenlediği hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail daha önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın en üst düzey askeri komutanlarından İzz el-Din el-Haddad'ı hedef aldığını açıklamıştı.

Söz konusu saldırılarla El-Haddad'a yönelik operasyon arasında bağlantı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıya ilişkin Hamas'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, El-Haddad'a düzenlenen suikastın sahadaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya