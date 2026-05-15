CANLI YAYIN
Geri

İsrail ateşkesi bozdu! Siyonist ordusu Hamas lideri el-Hedad’a suikast düzenledi

Katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi’nde Hamas’ın silahlı kanadının üst düzey komutanlarından İzz el-Din el-Haddad’a yönelik suikast düzenlendiğini açıkladı. İsrail medyasında yer alan açıklamada, El-Haddad’ın 7 Ekim 2023 saldırılarının “mimarlarından” biri olduğu öne sürüldü. Hamas’tan ise henüz açıklama gelmedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail ateşkesi bozdu! Siyonist ordusu Hamas lideri el-Hedad’a suikast düzenledi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadının üst düzey komutanlarından İzz el-Din el-Haddad'a suikast düzenlediğini açıkladı.
  • İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, El-Haddad'ın öldürüldüğünü ortak açıklamayla duyurdu.
  • İsrail medyası, El-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıların mimarlarından biri olduğunu iddia etti.
  • Hamas'tan suikasta ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
  • Saldırının ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadının üst düzey komutanlarından İzz el-Din el-Haddad'a yönelik suikast saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail medyasında yayımlanan ortak açıklamada, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından El-Haddad'ın hedef alındığını bildirdi.

İsrail ateşkesi bozdu! Siyonist ordusu Hamas lideri el-Hedad’a suikast düzenledi-2

NETANYAHU VE KATZ DUYURDU

Netanyahu ve Katz açıklamalarında, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın silahlı kanadının komutanı İzz el-Din el-Haddad'ı suikastle öldürdük" ifadelerini kullandı.

Açıklamada saldırının ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

SİYONİST MEDYADAN "7 EKİM" İDDİASI

İsrail medyasında yer alan açıklamada, El-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıların "mimarlarından" biri olduğu öne sürüldü.

İsrail tarafı ayrıca El-Haddad'ın, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda varıldığı belirtilen anlaşmayı uygulamayı reddettiğini iddia etti.

İsrail ateşkesi bozdu! Siyonist ordusu Hamas lideri el-Hedad’a suikast düzenledi-3

SİYONİST İSRAİL SİVİLLERİ KATLETTİ

El Cezire'ye konuşan acil servis kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze kentinin batısında bir apartman dairesi ile sivil bir araca düzenlediği hava saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail daha önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın en üst düzey askeri komutanlarından İzz el-Din el-Haddad'ı hedef aldığını açıklamıştı.

Söz konusu saldırılarla El-Haddad'a yönelik operasyon arasında bağlantı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırıya ilişkin Hamas'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, El-Haddad'a düzenlenen suikastın sahadaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Şi masadan kalktı Trump dayanamadı! Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Gizlice defteri inceledi
SONRAKİ HABER

Şi masadan kalktı Trump dayanamadı
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler