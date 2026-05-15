AK Partili Seda Sarıbaş’ın oğluna atılan "silahlı baskın" iftirası çöktü: Yalan haberi yayan site sahibi tutuklandı

Milletvekili Seda Sarıbaş, ailesini hedef alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Başsavcılık, haberde kullanılan fotoğrafın 2024 yılında okula oyuncak tabanca getiren ve 5 gün uzaklaştırma cezası alan bir öğrencinin disiplin dosyasına ait olduğunu açıkladı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında iddiaların asılsız olduğu ve olayın oyuncak tabanca getiren başka bir öğrenciye ait disiplin cezasıyla ilgili olduğu belirlendi.

Aydın'da özel bir okulda öğrenciler arasında yaşanan "oyuncak tabanca" olayını bağlamından koparıp manipüle eden ve AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun okulu silahla bastığı yalanını yayan internet sitesi imtiyaz sahibi Yelis Ayaz, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplumda panik ve kaos iklimi yaratmayı amaçlayan bu iddiaların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden harekete geçerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde, ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız ve somut dayanaktan yoksun birer iftiradan ibaret olduğu belirlendi.

Aydın'da yayın yapan yerel bir internet haber sitesi, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun eğitim gördüğü özel okula silahla girdiğini ve bu iddianın CİMER kayıtlarına geçtiğini öne sürdü.

BAŞSAVCILIK DEŞİFRE ETTİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, son dönemde farklı illerdeki eğitim kurumlarında yaşanan üzücü olaylar sebebiyle toplumda oluşan hassasiyete dikkat çekildi. Kirli manipülasyonu deşifre eden Başsavcılık, bahse konu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir olayın kesinlikle meydana gelmediğini vurguladı.

Açıklamada, haberde iddia edilen CİMER başvurularına yönelik çarpıcı bir detay paylaşıldı. Söz konusu müracaatların, şüpheliler hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmasının ardından, "kişileri suçtan kurtarmaya yönelik" taktiksel adımlar olduğu değerlendirildi.

OLAYIN ASLI DİSİPLİN CEZASI ALAN BAŞKA BİR ÖĞRENCİ ÇIKTI

Haberde kullanılan fotoğrafın ve olayın aslına ilişkin gerçekler Başsavcılık açıklamasıyla net bir şekilde ortaya konuldu. İncelemelerde, 2024 yılı içerisinde söz konusu özel okulda bazı öğrencilerin okula boncuk atan oyuncak tabanca getirdiği, bu oyuncakla fotoğraf çekilmeleri üzerine okul yönetiminin disiplin soruşturması başlattığı belirlendi.

Okula oyuncak tabanca getiren öğrenciye 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın da bu disiplin dosyasına ait olduğu tespit edildi. En önemlisi ise cezayı alan bu öğrencinin velisinin herhangi bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, olayın tamamen çarpıtılarak milletvekilinin ailesine yönelik bir iftira malzemesi haline getirildiği belgelendi.

MİLLETVEKİLİ SARIBAŞ: "İTİBAR SUİKASTINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Çirkin algı operasyonunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yapan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, ailesini ve çocuklarını hedef alan iddiaların tamamen gerçek dışı ve kasıtlı olduğunu belirtti.