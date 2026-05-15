Galatasaray hangi torbada? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray’ın 2026-27 sezonunda yer alacağı torba netleşti. Sarı-kırmızılı ekibi Avrupa’nın devleriyle zorlu eşleşmeler bekliyor. İşte muhtemel rakipler...
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.
- Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray, önemli bir başarıya imza attı.
- Galatasaray, lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayarak 10 puanla 20. sırada yer aldı.
- Play-off turunda Juventus FC'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool F.C. ile eşleşip turnuvaya veda etti.
- UEFA kulüp katsayı puanları doğrultusunda Galatasaray'ın yeni sezonda 3. torbada yer alması bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılıların 2026-27 sezonunda yer alacağı torba da netlik kazandı.
AVRUPA'DA SON 16'YA KALDI
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı.
Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla 20. sırada yer aldı.
Play-off turunda Juventus FC'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool F.C. ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
GALATASARAY'IN TORBASI NETLEŞTİ
UEFA kulüp katsayı puanları doğrultusunda Galatasaray'ın yeni sezonda 3. torbada yer alması bekleniyor.
Bu durum, sarı-kırmızılıların kura çekiminde Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle eşleşme ihtimalini artırıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
|1. Torba
|2. Torba
|3. Torba
|4. Torba
|Paris Saint-Germain
|Borussia Dortmund
|Feyenoord
|Kızılyıldız (Netleşmedi)
|Bayern Münih
|Sporting Lizbon (Netleşmedi)
|Lille (Netleşmedi)
|Dinamo Zagreb (Netleşmedi)
|Real Madrid
|Porto
|Milan (Netleşmedi)
|Slavia Prag
|Liverpool (Netleşmedi)
|Aston Villa (Netleşmedi)
|Olympique Lyon (Netleşmedi)
|Slovan Bratislava (Netleşmedi)
|Inter
|Manchester United
|Napoli (Netleşmedi)
|Stuttgart (Netleşmedi)
|Manchester City
|Club Brugge (Netleşmedi)
|Leipzig
|Lech Poznan (Netleşmedi)
|Arsenal
|Real Betis
|Villarreal
|AEK Atina (Netleşmedi)
|Barcelona
|Juventus (Netleşmedi)
|Shakhtar Donetsk
|Bournemouth (Netleşmedi)
|Atletico Madrid
|PSV
|Galatasaray
|Lens