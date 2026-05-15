Galatasaray hangi torbada? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Play-off turunda Juventus FC'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool F.C. ile eşleşip turnuvaya veda etti.

Galatasaray, lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayarak 10 puanla 20. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray, önemli bir başarıya imza attı.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılıların 2026-27 sezonunda yer alacağı torba da netlik kazandı.

Galatasaray Liverpool'a elendi

AVRUPA'DA SON 16'YA KALDI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla 20. sırada yer aldı.

Play-off turunda Juventus FC'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool F.C. ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.