Galatasaray hangi torbada? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılan Galatasaray’ın 2026-27 sezonunda yer alacağı torba netleşti. Sarı-kırmızılı ekibi Avrupa’nın devleriyle zorlu eşleşmeler bekliyor. İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılıların 2026-27 sezonunda yer alacağı torba da netlik kazandı.

Galatasaray Liverpool'a elendi

AVRUPA'DA SON 16'YA KALDI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla 20. sırada yer aldı.

Play-off turunda Juventus FC'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda Liverpool F.C. ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Galatasaray Juventus'u elemişti

GALATASARAY'IN TORBASI NETLEŞTİ

UEFA kulüp katsayı puanları doğrultusunda Galatasaray'ın yeni sezonda 3. torbada yer alması bekleniyor.

Bu durum, sarı-kırmızılıların kura çekiminde Avrupa'nın en güçlü ekipleriyle eşleşme ihtimalini artırıyor.

Galatasaray 2026-2027 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. Torba2. Torba3. Torba4. Torba
Paris Saint-GermainBorussia DortmundFeyenoordKızılyıldız (Netleşmedi)
Bayern MünihSporting Lizbon (Netleşmedi)Lille (Netleşmedi)Dinamo Zagreb (Netleşmedi)
Real MadridPortoMilan (Netleşmedi)Slavia Prag
Liverpool (Netleşmedi)Aston Villa (Netleşmedi)Olympique Lyon (Netleşmedi)Slovan Bratislava (Netleşmedi)
InterManchester UnitedNapoli (Netleşmedi)Stuttgart (Netleşmedi)
Manchester CityClub Brugge (Netleşmedi)LeipzigLech Poznan (Netleşmedi)
ArsenalReal BetisVillarrealAEK Atina (Netleşmedi)
BarcelonaJuventus (Netleşmedi)Shakhtar DonetskBournemouth (Netleşmedi)
Atletico MadridPSVGalatasarayLens

Galatasaray'a çifte süper yıldız! Okan Buruk'un 2 hayali

