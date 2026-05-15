"Cumhuriyet" fotoğrafından "havlu ve mavi valiz" rezaletine! Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert sözler
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında yakalanmasının ardından etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler siyaset gündemini salladı. Şaibelerle anılan kurultay sürecinde Özgür Özel’e 1,2 milyon TL nakit para verdiğini iddia eden Yalım’ın itirafları ile WhatsApp yazışmaları dosyaya girerken CHP yandaş Yılmaz Özdil'den olay bir çıkış geldi. Uşak’ın simgeleşen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafı ile bugünkü "havlulu ve valizli" tabloyu kıyaslayan Özdil, "Mavi valiz görüyoruz artık Uşak’a bakınca; birbirlerini ihbar eden, birbirini satan bir yapı görüyoruz" diyerek mevcut yönetimi adeta yerden yere vurdu.
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle üzerinde sadece havlu varken polis tarafından yakalandıktan sonra, etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadede Özgür Özel'e yönelik ağır iddialarda bulundu.
ÖZEL'E 1.2 MİLYON VERDİM
Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesi Özel'in genel başkan seçilmesi için600-700 delegeyle görüştüğünü, ve bazılarına yakınlarını belediyelerde işe alma vaadi verildiğini öne sürdü. Ayrıca Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini, 200 bin TL'yi poşet içinde bahçe duvarına bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Özel'in 40 yıllık arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında da Özel'in "Sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver" talimatı verdiği görüldü.
Yalım'ın 3.kez ifade vermek için başvurduğu öğrenildi.
YILMAZ ÖZDİL'DEN AĞIR ELEŞTİRİ
CHP yandaşı Sözcü TV'den CHP yönetimi ile girdiği polemikler sonrası ayrılan Yılmaz Özdil Özel yönetimini Uşak üzerinden ağır şekilde eleştirdi.
1933 yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" fotoğrafını hatırlatan Özdil Uşak'ın CHP'nin kurucu ayarlarını temsil ettiğini belirterek, "Uşak işte bu fotoğraftır; Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucu ayarlarıdır." dedi.
Bugünkü manzarayı hatırlatarak, "Peki şimdi bakınca hangi fotoğrafı görüyoruz?" diyen Özdil şu ifadeleri kullandı:
- Belinde havluyla otel odasındaki fotoğrafı görüyoruz.
- CHP Genel Başkanının evinin bahçe duvarına bırakıldığı söylenen poşeti görüyoruz.
- Millete öyle yoksulluk edebiyatı yapılırken 170 bin Euro'ya dizayn edilen VIP makam aracını görüyoruz.
- Kol saatini görüyoruz, çantaları görüyoruz.
Özkan Yalım'ın savcılığa sunduğu WhatsApp yazışmalarındaki "Sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver" ifadelerine dikkat çeken Özdil, "Mavi valiz falan görüyoruz artık Uşak'a bakınca. Bugünün CHP'sine bakıyoruz; takır takır birbirlerini ihbar ediyorlar, birbirlerini satıyorlar" dedi.
YALIM NELER ANLATTI?
Öte yandan görevden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaklaşık beş saat süren ek ifade verdi. İfadesinde, 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı öncesi Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Yalım, 600-700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını ve "değişim" vurgusuyla Özel lehine çalıştığını öne sürdü.
"ÖZEL'E KURULTAY SÜRECİ İÇİN 1.2 MİLYON TL PARA VERDİM"
Bazı delegelerin çocuk veya yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiklerini iddia eden Yalım, kurultay süreci için Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini de iddia etti.
İddiaya göre, 200 bin TL'yi Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Özel'in 40 yıllık arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini anlattı.
WhatsApp yazışmalarına atıfta bulunan Yalım, Özel'in "Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla" dediğini ve "sağlam bir paket olarak mavi valizime koy" talimatı verdiğini öne sürdü. Ayrıca Özel'e tahsis edilen Mercedes V300 VIP aracın dönüşüm masraflarının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını savundu. İfadeler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara'da görülen davaya delil olarak gönderildi.