YALIM NELER ANLATTI?

Öte yandan görevden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaklaşık beş saat süren ek ifade verdi. İfadesinde, 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı öncesi Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Yalım, 600-700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını ve "değişim" vurgusuyla Özel lehine çalıştığını öne sürdü.

"ÖZEL'E KURULTAY SÜRECİ İÇİN 1.2 MİLYON TL PARA VERDİM"

Bazı delegelerin çocuk veya yakınlarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiklerini iddia eden Yalım, kurultay süreci için Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini de iddia etti.

İddiaya göre, 200 bin TL'yi Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Özel'in 40 yıllık arkadaşı Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini anlattı.

WhatsApp yazışmalarına atıfta bulunan Yalım, Özel'in "Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla" dediğini ve "sağlam bir paket olarak mavi valizime koy" talimatı verdiğini öne sürdü. Ayrıca Özel'e tahsis edilen Mercedes V300 VIP aracın dönüşüm masraflarının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını savundu. İfadeler, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara'da görülen davaya delil olarak gönderildi.

