Kadir İnanır yoğun bakıma alındı!
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, evinde rahatsızlaranarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konan İnanır'ın, hastanede yapılan ilk müdahelenin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Türk sinemasına damga vuran Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan gibi önemli filmlerde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
KADİR YOĞUN BAKIMA ALINDI
77 yaşındaki usta oyuncuya zatürre teşhisi konuldu. İnanır'ın hastanede yapılan ilk müdahelenin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
"İKİ GÜNE NORMAL ODAYA ÇIKAR DENDİ"
Oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın 2 güne normal odaya çıkar denilerek yoğun bakıma alındığını belirtti.
Kural şu ifadeleri kullandı:
"Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, 'İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar' diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır."
BEYNİNE PIHTI ATMIŞTI
Kadir İnanır 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı ve Aralık 2024'te taburcu oldu.
Temmuz 2025'te akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar hastaneye yattı.
2025-2026 döneminde evinde istirahat edip fizik tedavi gördü.