Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı

Yalım, Özgür Özel'in kurultay sürecinde Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde delege desteği almak için delege yakınlarının belediyelerde işe alınmasını istediğini öne sürdü.

Yalım'ın ifadesine göre Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon TL, 14 Ekim'de Denizli'de Demirhan Gözaçan'a mavi valiz içinde teslim edildi ve BTK'nın teknik incelemesinde ilgili kişilerin telefonları aynı baz istasyonundan sinyal verdi.

Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluk süreci boyunca savcılığın telefon inceleme talebini ve şifre teslimini geri çeviren Yalım, hakkındaki iddialar ve parti içi gelişmeler üzerine tavır değiştirdi.

Partiden ihraç edilince sessizliğini bozan Özkan Yalım, savcılığa mektup yazarak itirafçı olmak istediğini bildirdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst yönetim hakkında suçlamalarda bulunarak dosyayı genişletti.

OPERASYON SONRASI YALIM PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ Özellikle belediye bütçesiyle yapılan tatiller ve usulsüz işlemlerinin kamuoyuna yansımasıyla CHP yönetimi, Yalım'ı 2 Mayıs'ta oybirliğiyle partiden ihraç etti. SAVCILIĞA ETKİN PİŞMANLIK MEKTUBU

Özgür Özel

YALIM'IN İLK İFADESİ 5 SAAT SÜRDÜ



Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemi sırasında, iddialarını ispatlaması istenince adli emanetteki telefonunu isteyen Yalım, şifreyi kendi rızasıyla açarak mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valiz ile yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.

DENİZLİ'DE BİRLİKTE BAZLARI ÇIKTI

Yalım'ın ilk ifadesine göre, Özel'in 13 Ekim'de verdiği "Sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy" talimatı üzerine 1 milyon TL, ertesi gün Denizli'de Özel'in kasası olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'a teslim edilmişti.

BTK tarafından teknik incelemede konum ve saatlerde, ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği (HTS eşleşmesi) raporlandı.

Telefondaki "kardeşim" hitaplı samimi yazışmalar, kurultay sürecindeki delege pazarlıklarını da gün yüzüne çıkardı. Yalım, Özgür Özel'in delege desteğinin zayıf olduğu Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde oy alabilmek için delege yakınlarının belediyelerde işe alınmasını istediğini öne sürdü.