Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP’den ihraç edilen Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, itirafçı olarak adli emanetteki telefonunun şifresini verdi. Yalım’ın dosyaya sunduğu delillerde Özgür Özel’in talimatıyla kurultay delegelerinin oylarını almak için ailelerinin işe alınma pazarlığı çıktı. Mesajlarda Özel'in Yalım'a "15 Şubat'taki erken seçim bildirisinde Mansur Yavaş'ı övün" talimatı verdiği görüldü. Öte yandan Yalım'ın, "Kurultay salonu organizasyonunu aman Gürsel Erol denen şaklabana bırakma" içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.
Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluk süreci boyunca savcılığın telefon inceleme talebini ve şifre teslimini geri çeviren Yalım, hakkındaki iddialar ve parti içi gelişmeler üzerine tavır değiştirdi.
OPERASYON SONRASI YALIM PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ
Özellikle belediye bütçesiyle yapılan tatiller ve usulsüz işlemlerinin kamuoyuna yansımasıyla CHP yönetimi, Yalım'ı 2 Mayıs'ta oybirliğiyle partiden ihraç etti.
SAVCILIĞA ETKİN PİŞMANLIK MEKTUBU
Partiden ihraç edilince sessizliğini bozan Özkan Yalım, savcılığa mektup yazarak itirafçı olmak istediğini bildirdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst yönetim hakkında suçlamalarda bulunarak dosyayı genişletti.
YALIM'IN İLK İFADESİ 5 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemi sırasında, iddialarını ispatlaması istenince adli emanetteki telefonunu isteyen Yalım, şifreyi kendi rızasıyla açarak mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valiz ile yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
DENİZLİ'DE BİRLİKTE BAZLARI ÇIKTI
Yalım'ın ilk ifadesine göre, Özel'in 13 Ekim'de verdiği "Sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy" talimatı üzerine 1 milyon TL, ertesi gün Denizli'de Özel'in kasası olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'a teslim edilmişti.
BTK tarafından teknik incelemede konum ve saatlerde, ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği (HTS eşleşmesi) raporlandı.
Telefondaki "kardeşim" hitaplı samimi yazışmalar, kurultay sürecindeki delege pazarlıklarını da gün yüzüne çıkardı. Yalım, Özgür Özel'in delege desteğinin zayıf olduğu Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde oy alabilmek için delege yakınlarının belediyelerde işe alınmasını istediğini öne sürdü.
"MANSUR'U ÖVÜN" TALİMATI
Dosyaya giren mesajlarda, 15 Şubat tarihli 21 büyükşehir belediye başkanının "erken seçim" bildirisine dair konuşmalar da yer aldı.
Özel'in gönderdiği mesajda, "Birazcık da Mansur'u övün. Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok" denildiği, ardından Tanju Özcan'ın da ikna edildiği bilgisi paylaşıldı.
GÜRSEL EROL DENEN ŞAKLABANA BIRAKMA
Öte yandan Yalım'ın, "Kurultay salonu organizasyonunu aman Gürsel Erol denen şaklabana bırakma" içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.
HÜKÜMLÜ VALİ İLE YAKINLIK
Ortaya çıkan mesajlarda Özgür Özel'in Yalım'dan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanıp sonra serbest bırakılan eski Uşak Valisi Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık'ın telefonunu istediği görüldü. Özel ile Yalım arasında birçok mesaj trafiği saptandı.
Haber: Ali Rıza Akbulut