Trabzonspor evinde geçilmiyor! Papara Park’ta yenilmezlik serisi sürüyor

Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, iç sahada oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Karadeniz temsilcisi, bu sonuçlarla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe ile beraber sahasında mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri olmayı başardı.

Papara Park'ta etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. İç sahadaki istikrarlı performansını sürdüren Bordo-Mavililer, büyük birtaraftar desteğini de arkasına alarak sezonun geri kalanında üst sıralar için güçlü bir mesaj verdi.



TÜM MESAİSİNİ KULÜBE HARCIYOR

Başkan Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke ve yapılan transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Doğan, Fatih Tekke'nin kulübe olan bağlılığına vurgu yaparak, "Fatih Tekke, tüm mesaisini kulübe harcıyor. Yapılan transferler bence şu an için çok iyi. Ben teknik kadro ve futbolcu ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



BORÇ 3 MİLYAR 698 MİLYON

Toplantıda Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin ise kulübün net borcunu 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak resmen açıkladı.