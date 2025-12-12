PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Emniyet'inden motosikletli suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda, “yeni nesil” motosikletli suç örgütlerine mensup oldukları belirlenen 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Emniyet'inden motosikletli suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da "yeni nesil" motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ilçede düzenlenen operasyonda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, gasp, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) gözaltına alındı.

KURŞUNLAMA OLAYLARIYLA BAĞLANTILARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin; 23 Kasım 2025'te Şişli Esentepe'de motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık 2025'te Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım'da bir kişinin silahla yaralanması, 7 Aralık 2025'te Bakırköy Yeşilköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık 2025'te Ümraniye Tatlısu'da araç kurşunlama, 11 Aralık 2025'te Beşiktaş Bebek'te iş yeri kurşunlama, 12 Aralık 2025'te Kadıköy Göztepe'de ikamet kurşunlama ve aynı gün Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde araçtan havaya ateş edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

SİLAH VE ÇALINTI MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, kurşunlama eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet çalıntı motosiklet, kasklar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan'a tutuklama talebi
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş