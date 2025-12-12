İstanbul Emniyet'inden motosikletli suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da "yeni nesil" motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ilçede düzenlenen operasyonda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs, gasp, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) gözaltına alındı.

KURŞUNLAMA OLAYLARIYLA BAĞLANTILARI BELİRLENDİ Şüphelilerin; 23 Kasım 2025'te Şişli Esentepe'de motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık 2025'te Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım'da bir kişinin silahla yaralanması, 7 Aralık 2025'te Bakırköy Yeşilköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık 2025'te Ümraniye Tatlısu'da araç kurşunlama, 11 Aralık 2025'te Beşiktaş Bebek'te iş yeri kurşunlama, 12 Aralık 2025'te Kadıköy Göztepe'de ikamet kurşunlama ve aynı gün Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde araçtan havaya ateş edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.