Kayınvalide sessizliğini bozdu: Revna - Ömer Sarıgül boşanmasında oklar geline çevrildi!

Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'den ihanet iddiasıyla boşanma davası açtığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı. 6 yıllık evlilik ihanet iddiasıyla sarsılırken taraflar henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Ömer Sarıgül’ün annesi Aylin Kotil, konuyla dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kayınvalide sessizliğini bozdu: Revna - Ömer Sarıgül boşanmasında oklar geline çevrildi!

Revna Sarıgül ile Ömer Sarıgül arasındaki gerilim devam ediyor. İddialara göre Revna Sarıgül, evlilik sürecinde yaşandığı öne sürülen ihanet sebebiyle, ünlü hukukçu Kezban Hatemi aracılığıyla boşanma davası açtı. Ayrıca Sarıgül'ün, eşi hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarttığı da gündeme geldi.

6 yıllık evlilik ihanet iddiasıyla sarsılırken taraflar henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Ömer Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil, konuyla dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:" Taraflar sessizliğini korurken olaya kayınvalide dahil oldu!

Ömer Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil, önce bu konuda polemiğe girmeyeceğini söyledi ama sonra açtı ağzını yumdu gözünü!

'Çocuklar üzerinden karşı tarafı terbiye etmek, babalarından onları kaçırmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etki ve travmayı düşünmeden kişisel hırslar ve öfkeyle hareket etmek bizi son derece üzmektedir' diyen Aylin Hanım bununla da yetinmeyip 'Boşanmayı taşıyabilmek de kişisel sorumluluk getirir' diyerek geline bir darbe daha vurmuş! İyi ki, polemiğe girmek istememiş, girmek isteseydi kim bilir neler diyecekti.

Oğlunun birçok kez eşini aldattığı iddialarını görmezden gelip gelinini çocuklar üzerinden suçlaması ve sorumsuzlukla itham etmesi hiç adil gelmedi bana.

Keşke Aylin Kotil, eşini aldatıp olayların bu noktaya gelmesine sebep olan oğlu Ömer'e de birkaç laf etseydi"

