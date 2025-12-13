Kayınvalide sessizliğini bozdu: Revna - Ömer Sarıgül boşanmasında oklar geline çevrildi!

'Çocuklar üzerinden karşı tarafı terbiye etmek, babalarından onları kaçırmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etki ve travmayı düşünmeden kişisel hırslar ve öfkeyle hareket etmek bizi son derece üzmektedir' diyen Aylin Hanım bununla da yetinmeyip 'Boşanmayı taşıyabilmek de kişisel sorumluluk getirir' diyerek geline bir darbe daha vurmuş! İyi ki, polemiğe girmek istememiş, girmek isteseydi kim bilir neler diyecekti.