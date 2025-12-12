İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 24 Ekim’de meydana gelen aile cinayetinde, Hatice ve Şadi Avcı çifti ile oğulları Mehmet Avcı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın şüphelisi, cinayetleri kurgulayıp ağabeyinin üzerine atmaya çalışan Mert Avcı çıktı. Elde edilen deliller ve kamera kayıtları, suçun detaylarını ortaya çıkardı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın saati, gürültüyü duyan yan komşunun o saatte bebeğine izlettiği videonun saatinden tespit edildi. Bu zaman diliminden yola çıkan polis, kameralardan çiftin diğer çocuğu Mert Avcı'nın (31), saat 12.00'te otomobiliyle eve gelip, saat 14.50'de ayrıldığını belirleyip, diğer elde edilen deliller ışığında Mert Avcı'nın ailesini öldürdüğünü ortaya çıkardı.
ANNE BABA VE OĞUL TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Olay, 24 Ekim'de Muratbey Mahallesi 3663 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, çilingirle eve girdiklerinde anne-baba ve oğullarını tabancayla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Kontrolde, hepsinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olayı aydınlatmak için İl Emniyet Müdürünün emriyle Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, Mehmet Avcı'nın vücudunun duruş şekli ve tabancanın yerdeki pozisyonundan şüphelendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, İzmir Kriminal Bölge Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma yaptı.