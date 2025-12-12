İzmir Torbalı’da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı

Tabanca (DHA) TABANCA ÜZERİNDEKİ PARMAK İZLERİ SİLİNMİŞ Uzman ekipler, aile bireylerinin tüm irtibatlarını mercek altına aldı. İrtibatlı oldukları kişiler değerlendirildi. Ailenin küçük oğlunun durumu şüpheli bulundu. Olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alındı. Ailenin küçük oğlu Mert Avcı'nın İzmir merkezde eşiyle beraber yaşadığı ev, yine İzmir merkezde aralıkla kaldığı diğer evler ile aile bireylerine ait kullanımında olan tüm araçlarda teknik çalışma yapılarak deliller toplandı. Ayrıca olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin da silindiği tespit edildi.

(DHA) CİNAYETLERİ ÇİFTİN KÜÇÜK OĞLU İŞLEMİŞ Cinayet büro dedektifleri, çalışmalarını detaylandırarak merkez ve ilçelerde 20'ye yakın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile 60'a yakın güvenlik kamera kaydındaki toplam 1200 saati aşkın görüntüyü inceledi. Titizlikle toplanan tüm deliller, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Kriminal Bölge Başkanlığı'nca oluşturulan ekiple incelendi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı (31) tarafından işlendiği belirledi.

Avcı ailesinin evi (DHA) KOMŞUNUN DUYDUĞU SESLE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Ayrıca olayın yaşandığı apartmanda yaşayan tüm komşular sorgulandı. Yan komşunun şiddetli bir ses duyduğu, bu sesten şüphelendiği söylemesi ile burada yoğunlaşıldı. Sesin duyulduğu zaman aralığı, komşunun o sırada bebeğine izlettiği videonun saatinden tespit edildi. Öte yandan bu zaman diliminde kameralar incelendiğinde, şüpheli Mert Avcı'nın saat 12.00'de otomobille eve gelip, binaya yürüdüğünü belirledi. Şüphelinin saat 14.50'de ise evden ayrıldığı da yine kameralardan tespit edildi.

(DHA) YANILTICI DELİLLER ÜRETMİŞ Öte yandan Avcı'nın olay günü akrabalarını arayıp, ailesine ulaşamadığını söylediği, çilingirle girilen evde cesetlere ulaşılınca da şaşırıp, üzülmüş gibi bir tavır sergilediği de belirlendi. Şüpheliye ait dijital materyallerin İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan incelemesinde; şüphelinin cep telefonunda arama geçmişinde tabanca ses desibel seviyeleriyle ilgili aramaların bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin olaydan önce evde olayı gerçekleştirirken çıkabilecek sesi bile düşünüp, olayı her ince detayına kadar planladığı ve delilleri yok ederek ayrıca intihar izlenimi verip, yanıltıcı delil üretmeye çalıştığı saptandı.