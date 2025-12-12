PODCAST CANLI YAYIN

İrfan Can Eğribayat'a teklif var!

Polonya ekibi Cracovia, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Giriş Tarihi:
İrfan Can Eğribayat'a teklif var!

Fenerbahçe'de bu sezon geri plana düşen İrfan Can Eğribayat ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Polonya ekibi Cracovia, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı.

Ayrıca ülkenin köklü takımlarından bir tanesi daha İrfan Can'ın durumunu takip ediyor.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri değerlendirerek transfer için son kararını verecek.

