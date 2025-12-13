PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye Afrika Kupası şoku!

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na gidecek olan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, Konyaspor maçında görev alamayacak.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye Afrika Kupası şoku!

Fenerbahçe'de 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada iki futbolcusundan yararlanamayacak.



Afrika Kupası için Milli davet alan futbolcular 15 Aralık'a kadar kampa katılmak zorunda olduğu için Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı.

Bu iki isim Konyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı: Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Reklam yapıldı çivi bile çakılmadı! İBB'nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Yeşilçam efsanesi Keloğlan artık 78 yaşında! Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde