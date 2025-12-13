Fenerbahçe'ye Afrika Kupası şoku!
Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na gidecek olan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, Konyaspor maçında görev alamayacak.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçı için çalışmalar başladı.
Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada iki futbolcusundan yararlanamayacak.
Afrika Kupası için Milli davet alan futbolcular 15 Aralık'a kadar kampa katılmak zorunda olduğu için Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene yapılan antrenmanın ardından Afrika Kupası için yola çıktı.
Bu iki isim Konyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.