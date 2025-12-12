PODCAST CANLI YAYIN

Altın piyasası haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Gram altın sabah saatlerinde yeniden yükselirken çeyrek ve cumhuriyet altınında da artış sürüyor. Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası sarı metalde yeni fiyat tablosu da merak ediliyor. Küresel piyasalarda ons altındaki toparlanma ise fiyatlamalara yön veriyor. İşte gün sonuna yaklaşırken piyasalarda son durum...

Altının gramı kanatlandı! 12 Aralık canlı altın fiyatları

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, sabah saatlerinde yeniden değer kazanarak yatırımcının odağına yerleşti. Çeyrek ve cumhuriyet altınında da yön yukarı olurken, küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki toparlanma dikkat çekiyor.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 5 bin 855 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5 bin 877 lira seviyesindeydi.

Dün altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 4 bin 282 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

12 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ürün Alış Satış Değişim (%) Saat
Gram altın 5.939,72 5.940,50 1,43% 16:01
22 Ayar Bilezik 5.399,39 5.439,63 1,19% 16:00
Altın (ONS) 4.336,68 4.337,24 1,43% 16:15
Altın ($/kg) 138.422,00 138.441,00 1,19% 16:01
Altın (Euro/kg) 118.341,00 118.415,00 2,33% 16:01
Cumhuriyet Altını 38.438,00 38.765,00 1,12% 16:01
Yarım Altın 19.341,00 19.457,00 1,13% 16:01
Çeyrek Altın 9.647,00 9.732,00 1,13% 16:01
Reşat Altını 38.470,47 38.797,95 1,21% 16:01
Kulplu Reşat Altını 38.472,69 38.800,20 1,22% 16:01
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.400,07 5.638,40 1,13% 16:01
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.336,00 4.336,57 1,43% 16:01
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.264,66 4.371,89 1,00% 16:01
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 95.069,55 96.610,46 2,34% 16:01
Kapalıçarşı Beşli Altın 192.515,84 196.314,36 2,34% 16:01
Gremse Altın 95.069,55 97.264,84 2,34% 16:01
Ata Altın 39.216,19 40.214,70 2,34% 16:01
Tam Altın 38.027,82 38.786,96 2,34% 16:01
Külçe Altın ($) 138.750,00 138.850,00 2,25% 16:01
Has Altın 5.910,02 5.910,80 1,43% 16:01
Hamit Altın 38.470,47 38.797,95 1,21% 16:01
