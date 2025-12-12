Altının gramı kanatlandı! 12 Aralık canlı altın fiyatları

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, sabah saatlerinde yeniden değer kazanarak yatırımcının odağına yerleşti. Çeyrek ve cumhuriyet altınında da yön yukarı olurken, küresel piyasalarda ons altın fiyatındaki toparlanma dikkat çekiyor.

(Anadolu Ajansı) ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 5 bin 855 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5 bin 877 lira seviyesindeydi.