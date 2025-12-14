Beşiktaş’ta Rafa Silva kadroda yok!

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Portekizli yıldız Rafa Silva, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli oyuncu, Gaziantep maçı öncesinde takımla çalışmalara başlamıştı. Bu arada Portekiz'den Record Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva'yla yaptığı görüşmede antrenmanlara geri dönmesi ve Aralık ayındaki maçlarda takıma yardımcı olması şartıyla Portekizli yıldıza Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılığı için kolaylık sağlayacağının sözünü verdi.

