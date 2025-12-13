Reklam yapıldı çivi bile çakılmadı! İBB'nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
İstanbul Silivri’de 5,8 büyüklüğündeki 2019 depreminde hasar gördüğü için yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, aradan geçen 6 yıla rağmen yeniden inşa edilmedi. CHP'li Ekrem İmamoğlu “Seçimden sonra yapılacak” dese de caminin bulunduğu alan otlarla kaplandı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri ilçesinde 2019 yılında meydana gelen depremde minaresi hasar alan ve ardından kontrollü şekilde yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Ekrem İmamoğlu'nun "seçimden sonra yapılacak" dediği caminin proje afişleri paramparça oldu, renkleri soldu.
AĞIR HASARLI KARARI VERİLEREK CAMİİ YIKTIRILDI
Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresinde hasar oluşan İstanbul Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii hakkında ağır hasarlı kararı verilerek, camii, alınan belediye meclisi kararı ile yıktırıldı. Alınan karot örneklerinden 8 ay sonra kontrollü olarak yıkılan E-5 Avcılar Metrobüs İstasyonu yakınındaki cami, 6 yıldır yapılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince çevresi 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazısı ve maket fotoğraflı İmamoğlu imzalı bariyerlerle çevrilen cami alanında, çalışmalar 6 yıldır bir türlü başlamadı.
"6 YILDIR YAPILMAMASI BÜYÜK SAYGISIZLIK"
Yol üzerindeki camide trafik sıkışıklığında namazlarını eda ettiklerini belirten vatandaşlar, "İstanbul'da bir 20-30 kilometrelik güzergahlar 1.5-2 saatten önce kat edilemiyor. Bu cami yol kenarında olması sebebiyle namazlarımızı yetiştirmek için önemli bir ibadet mekanı idi. Ancak 6 yıldır yapılmaması İstanbullulara büyük bir saygısızlıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya müdahale ederek, caminin inşası konusunda yetkiyi ele alması ve belediyenin yıktığı binayı yeniden yaparak gereğini yapmasını bekliyoruz" dediler.