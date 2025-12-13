Reklam yapıldı çivi bile çakılmadı! İBB’nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı

Avcılar'da yaşayan bir vatandaş, caminin neden yeniden yapılamadığını anlamadıklarını söyleyerek "Keşke hemen yapılsaydı. Ben de bilemiyorum neden yapılmadı. İbadetimizi yapmak için aşağıdaki camiye gidiyoruz. Neden yapılmadığını bilemiyoruz. Belki de siyasi bir çekişme var" dedi.

Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da, hasarlı olduğu için 4 yıl önce yıktıkları Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşasına seçimden hemen sonra başlanacağını kamuoyuna açıklamıştı. Çevre sakini ve yol güzergahını kullanan vatandaşlar cami inşaatının bir türlü başlamamasına tepki gösterdi.

Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii (Takvim arşiv)

"AŞAĞIDAKİ CAMİYE GÖNDERİYORLAR"

Vakit namazları için Avcılar'da bulunan merkez camiine gittiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Vallahi buranın işleri başka. Aşağıdaki camiye gönderiyorlar milleti. Burada bir şey yok" diye konuştu.

"MANEVİ DEĞERİMİZİ YOK ETTİLER"

6 yıldır caminin yapılmamasına tepki gösteren Cemal Antlı ise, "Yazık yani. Başka bir şey olsaydı yaparlardı. Manevi değerimizi yok ettiler. Demek ki istemiyorlar" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN