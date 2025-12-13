PODCAST CANLI YAYIN

Güllü’nün çocuklarıyla 2004'teki görüntüleri gündem oldu: Uğurlama anı yürek burktu

Yalova’da hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, 2004 yılına ait görüntüler tekrar gündeme gelerek sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasra "Güllü" adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

🚨 Adliye Önünde Tepkiler

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi. Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

Sağlık kontrolüne getirilen Tuğyan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı

📺 2004 Görüntüleri Yeniden Gündemde

Güllü'nün 2004 yılında katıldığı Ünlüler Çiftliği programına ait görüntüler ise yeniden paylaşıldı. Programda Güllü, kızı Tuğyan ve oğlu Yağız'ı büyük coşkuyla karşılamıştı. O anlar sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı.

Söz konusu videoda Güllü'nün kızına "Kurban olurum" diyerek öpüp sarıldığı, uğurlama sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Güllü’nün çocuklarıyla 2004'teki görüntüleri gündem oldu

Öte yandan ünlü şarkıcının çocuklarına son derece hassas davrandığı, merdivenlerden inerken "Aman dikkat, düşmeden... Allah korusun" şeklindeki uyarıları ise izleyenleri duygulandırdı.

İzleyenleri derinden etkileyen görüntüler için birçok yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çok acı çok... Bu nasıl bir şey? Annem yaşasın diye nelerimi vermezdim" derken bir başkası "Annen düştükten sonra yoğum bakımda olsaydı ve iyileşseydi eminim yine seni affederdi" ifadelerini kullandı.

