Çiçeği burnunda çifte yaş farkı ayrılık getirdi! 5. kez boşanıyor!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan arasında 3,5 ay süren evlilik bitiyor. Erbil’in boşanmak için avukatına vekalet verdiği öğrenilirken, çiftin yolları pazartesi günü ayrılıyor.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri, ilk günden itibaren inişli çıkışlı, zaman zaman tartışmalı bir süreç gösterdi. Son olarak ise çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Ceylan, yaklaşık bir hafta önce evden ayrılma kararı aldı ve bunun ardından Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için gerekli vekaleti verdi. Taraflar, Pazartesi günü resmi olarak boşanma davasını mahkemeye sunacaklar. Evlilik süresi henüz bir yılı doldurmadığı için çiftin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değil.

Ancak, çift arasında imzalanmış bir mal ayrılığı sözleşmesi bulunduğundan dolayı birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacaklar. Boşanma kararının temel sebeplerinin başında, aralarındaki ciddi yaş farkından kaynaklanan görüş ayrılıkları ve sürekli tekrar eden tartışmalar geliyor.

"HER BİRİ BENDEN ZENGİN"

Mehmet Ali Erbil sırasıyla Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş, Tuğba Coşkun ve son olarak Gülseren Ceylan olmak üzere 5 nikah masasına oturdu. 29 senedir eski eşlerine nafaka ödeyen Erbil, "Eşlerimin her biri benden daha zengin" demişti. Yasmin Erbil, Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında 3 çocuğu bulunan Erbil, boşandığı eşlerine yüksek miktarda tazminat da ödemişti.

