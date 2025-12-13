Çiçeği burnunda çifte yaş farkı ayrılık getirdi! 5. kez boşanıyor!

Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri, ilk günden itibaren inişli çıkışlı, zaman zaman tartışmalı bir süreç gösterdi. Son olarak ise çiftin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti (takvim.com.tr) Ceylan, yaklaşık bir hafta önce evden ayrılma kararı aldı ve bunun ardından Erbil, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla boşanma sürecini başlatmak için gerekli vekaleti verdi. Taraflar, Pazartesi günü resmi olarak boşanma davasını mahkemeye sunacaklar. Evlilik süresi henüz bir yılı doldurmadığı için çiftin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değil.