Hande Erçel’den beklenen aşk açıklaması geldi!

Kaynak: Sosyal medya 🗣️ "Hayatımda Kimse Yok" Demişti Erçel, doğum günü sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ise dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ünlü isim, o dönemde "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok" sözleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Sosyal medya 🔍Hakan Sabancı Cephesinde Neler Oldu? Oyuncu Hande Erçel ile üç yıllık ilişkisini yaklaşık iki ay önce noktalayan Hakan Sabancı ise ayrılığın ardından Naz Şahin ile aşk yaşadığı yönündeki söylentilerle gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve karşılıklı takip hamleleri, magazin kulislerini hareketlendirdi.

Kaynak: Sosyal medya Ayrılığın üzerinden çok geçmeden, Sabancı'nın adı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi ve influencer Naz Şahin ile anılmaya başlandı.

Kaynak: Sosyal medya 6 Aralık gecesi Miami'de bir partide birlikte görüntülenen ikili, ertesi gün yani 7 Aralık'ta bu kez alışveriş yaparken kameralara takıldı. Art arda gelen görüntüler, yeni bir ilişki ihtimalini güçlendirdi.