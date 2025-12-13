Hande Erçel’den beklenen aşk açıklaması geldi!
Hakan Sabancı ile ayrılığının ardından aşk hayatı merak edilen Hande Erçel, Onur Güvenatam’la ilgili iddialarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, söylentiler sonrası ilk kez konuştu.
Son dönemde projeleri, reklam anlaşmaları ve yoğun set temposuyla adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde. Hakan Sabancı ile yaşadığı sürpriz ayrılığın ardından ünlü oyuncunun aşk hayatı yakından takip edilirken, yeni bir ilişki iddiası gündeme geldi.
✈️ Londra İddiası
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Erçel'in, yapımcı Onur Güvenatam'la yakınlaştığı öne sürüldü. İkilinin birlikte Londra'ya gittiği iddiası kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Günlerce konuşulan söylentiler sonrası gözler Erçel'den gelecek açıklamaya çevrildi.
❤️ Hande'den Aşk Açıklaması
Havalimanında görüntülenen Hande Erçel, iddialarla ilgili sorulara temkinli bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha. Ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" ifadelerini kullandı.
🗣️ "Hayatımda Kimse Yok" Demişti
Erçel, doğum günü sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ise dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Ünlü isim, o dönemde "Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok" sözleriyle gündeme gelmişti.
🔍Hakan Sabancı Cephesinde Neler Oldu?
Oyuncu Hande Erçel ile üç yıllık ilişkisini yaklaşık iki ay önce noktalayan Hakan Sabancı ise ayrılığın ardından Naz Şahin ile aşk yaşadığı yönündeki söylentilerle gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve karşılıklı takip hamleleri, magazin kulislerini hareketlendirdi.
Ayrılığın üzerinden çok geçmeden, Sabancı'nın adı DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi ve influencer Naz Şahin ile anılmaya başlandı.
6 Aralık gecesi Miami'de bir partide birlikte görüntülenen ikili, ertesi gün yani 7 Aralık'ta bu kez alışveriş yaparken kameralara takıldı. Art arda gelen görüntüler, yeni bir ilişki ihtimalini güçlendirdi.
👀 Takip Hamleleri Sosyal Medyayı Salladı
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından dikkat çeken ilk hamle DJ Mahmut Orhandan geldi. Orhan, Hakan Sabancı'yı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Buna karşın Sabancı'nın Orhan'ı hala takip ediyor olması da ayrı bir gündem yaratmayı başardı. Takip krizi bununla sınırlı kalmadı. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de Sabancı'yı Instagram'da takipten çıkınca iddialar daha da büyüdü.
💬 Sabancı'dan Açıklama Geldi
Ortaya atılan aşk iddialarının büyümesi üzerine Hakan Sabancı'dan beklenen açıklama geldi. Posta'nın haberine göre, Sabancı iddiaları kesin bir dille reddederek şunları söyledi: Doğru değil. Biz sadece ortak arkadaş grubundaydık.