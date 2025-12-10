SON DAKİKA
İkinci yarının lideri: En fazla puan toplayan takım

Sergilediği performans ile zirve yarışının tam göbeğinde yer alan Trabzonspor, dikkat çekici bir istatistiğe daha imza attı. Bordo-Mavililer ligde geride kalan 15 haftanın ikinci yarı performanslarına göre oluşturulan puan durumunda ise zirvede yer alıyor.

İkinci yarının lideri: En fazla puan toplayan takım

Sergilediği performans ile zirve yarışının tam göbeğinde yer alan Trabzonspor, dikkat çekici bir istatistiğe daha imza attı. Bordo-Mavililer ligde geride kalan 15 haftanın ikinci yarı performanslarına göre oluşturulan puan durumunda ise zirvede yer alıyor.

Fatih Tekke'nin ekibi maçların ikinci yarılarında toplanan puanlar baz alındığında oluşun puan durumunda 28 puanla en fazla puan toplayan takım oldu. Galatasaray 27 puanla ikinci sırada yer alırken, Fenerbahçe 26 puanla üçüncü basamakta kendine yer buldu. Trabzonspor ayrıca geride kalan 15 haftada maçların ikinci yarılarında 6 gol ile bu alanda da en az gol yiyen takım olmayı başardı.


ALKIŞLAR SERDAR'A

Göztepe maçında savunmanın yıldızı Serdar Saatçı oldu. Bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giyen genç stoper, Batagov'un yanında sergilediği performansla teknik heyetten ve tribünlerden tam not aldı. 22 yaşındaki Serdar, yüzde 94'lük pas isabetiyle de dikkat çekti.

