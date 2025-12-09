Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSMİ NEDEN ÇIKARILDI?

İngiliz Financial Times ise konuya yakın kaynakların bazı Arap ve Müslüman devletlerin Blair'a karşı çıktığını ve bu yüzden çekildiğini söylediğini aktardı.

"Irak Kasabı" olarak anılan Blair'ın Irak'ın ABD tarafından işgalindeki rolü, Gazze için ismi anıldığından bu yana rahatsızlık uyandırıyordu.

Blair'in ofisi yorum yapmayı reddetti ancak bir yakını, bölgedeki bazı ülkelerin muhalefeti nedeniyle eski başbakanın "barış kurulunda" yer almayacağı yönündeki iddiaları reddetti.