Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla ilgili yeni bir iddia daha gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın yanı sıra Trum’ın Özel Elçisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın da yönetimde olacağı iddia edilmişti. Yeni iddia ise Blair’ın konseyden çıkarıldığı yönünde.
ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı ile ismi gündem olan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın Gazze barış kurulu adaylığından çekildiği iddia edildi.
BLAIR GAZZE KONSEYİNDE YER ALMAYACAK MI?
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre Blair'ı Trump tarafından önerilen konsey üyeliği için artık değerlendirilmiyor.
İLK ONUN İSMİ DUYULMUŞTU
Blair, Trump'ın Gazze'nin savaş sonrası yönetimi için 20 maddelik planını açıkladığı sırada kamuoyunda adı geçen tek isimdi. Geçtiğimiz hafta Yediot Ahronot'un yanı sıra Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da adı Gazze yönetiminde geçmeye başladı.
NETANYAHU İLE GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI
Geçtiğimiz cumartesi günü, İsrail devlet kanalı Kan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki "ertesi gün" düzenlemeleri görüşmeleri kapsamında yaklaşık bir hafta önce Blair ile gizli bir görüşme yaptığını bildirdi. Kanala göre, kaynaklar görüşmenin bölgede "ertesi gün" düzenlemelerine ilişkin daha kapsamlı bir planlamanın parçası olduğunu belirtti.
İSMİ NEDEN ÇIKARILDI?
İngiliz Financial Times ise konuya yakın kaynakların bazı Arap ve Müslüman devletlerin Blair'a karşı çıktığını ve bu yüzden çekildiğini söylediğini aktardı.
"Irak Kasabı" olarak anılan Blair'ın Irak'ın ABD tarafından işgalindeki rolü, Gazze için ismi anıldığından bu yana rahatsızlık uyandırıyordu.
Blair'in ofisi yorum yapmayı reddetti ancak bir yakını, bölgedeki bazı ülkelerin muhalefeti nedeniyle eski başbakanın "barış kurulunda" yer almayacağı yönündeki iddiaları reddetti.
TRUMP DAMADINI DA MI GÖNDERİYOR?
Blair'a yakın olan isim, Kushner ve Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'un yanı sıra Arap ve Batılı ülkelerden üst düzey yetkililerin de yer aldığı yürütme komitesinde yer almasının beklendiğini söyledi.