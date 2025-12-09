Isparta'daki kesik baş cinayeti kanlı pusu: Yanmış aracının yanında bulunmuştu
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde yanmış bir otomobilin yakınında başsız halde bulunan Ferdi Özdemir cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen özel ekip, olayın profesyonelce hazırlanmış bir pusunun sonucu olduğunu ortaya çıkardı.
Isparta Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık bölgede yanan bir otomobilin yanında başı kesilmiş halde bulunan 39 yaşındaki Ferdi Özdemir'in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir'in katillerini bulmak için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip ilçeye geldi.
YANAN OTOMOBİLİN YAKININDA BAŞSIZ ERKEK CESEDİ
Olay, geçen hafta cuma gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.
KAYIP BAŞ İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR
Özdemir'in kayıp başının bulunması için arama çalışmalarına devam edildi. Arama çalışmalarına, Isparta'ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip de katıldı. Olay yerinde çok sayıda askeri personel arazide ve ormanda kesik başı aradı.