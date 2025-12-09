TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'a yanıt!

PODCAST CANLI YAYIN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe maçı sonrası söylediği sözlere de yanıt verdi. İşte Hacıosmanoğlu'nun o sözleri...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Hacıosmanoğlu'nun o sözleri:

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz şu camia güçlü, bu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de burada 3 gün daha fazla kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da.

Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına.

Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı...


Yıllardır Türk futbolunun sorunları süpürülüp kapının arkasında atıldı. O kadar rezil kararlar alındı ki burada, öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir.

Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye.

Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var.


DERBİ SÖZLERİ VE OKAN BURUK'A YANIT

Galatasaray Kulübü Başkanımız ile görüştük. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldık. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Bir pozisyon var maçta, hakem arkadaşımız sarı kartı göstermemiş ama orada serzenişte bulunması gerek bana göre Fenerbahçe. 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Biz derbi maçlarında çok şey gördük. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş ama algıyla yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılamayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Ben Dursun ağabey ve Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş. Ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi.

Ben onlara Galatasaray-Trabzonspor maçından bir görüntü gösterdim. Zubkov'a yapılan hareket ondan daha ağır bir hareketti ve ne faul çalındı ne de kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hatayı yapıyor.

"HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİ"

Okan Buruk maçtan sonra Arda Kardeşler ile Yasin Kol'u kıyasladı. Pozisyonlar aynı değil. Bana göre Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sezonki Beşiktaş-Galatasaray maçından sonra bitmişti.

Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım.

