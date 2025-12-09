TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk'a yanıt!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Hacıosmanoğlu'nun o sözleri: Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz şu camia güçlü, bu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de burada 3 gün daha fazla kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da. Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı...



Yıllardır Türk futbolunun sorunları süpürülüp kapının arkasında atıldı. O kadar rezil kararlar alındı ki burada, öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir. Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var.