Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI SONRASI YÜZDE 31 ZAM İHTİMALİ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre; asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak. YÜZDE 32 SENARYOSU Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.

25-28 BİN TL ARASI

Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor. Kaynaklar asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını anımsatan kaynaklar, orta vadeli program ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediyor.

Türk Lirası (AA)

TÜRK-İŞ BEKLEMEDE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor. İlk toplantı öncesinde işçi kanadının nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor.