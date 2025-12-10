Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Asgari ücrette 4 farklı artış senaryosu değerlendiriliyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin atılacak ilk adımın ne olacağını merakla bekliyor. Ağırlıklı olarak hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalaması öne çıkarken kaynaklar asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını cuma günü gerçekleştirmeye hazırlanırken, milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi doruğa çıktı. Kulislerde asgari ücrete hedeflenen ve beklenen enflasyon ortalaması üzerinden zam yapılması formülünün ağırlık kazandığı konuşuluyor.
Bu durumda zam oranının yüzde 23.5, aylık net asgari ücretin ise 27 bin 298 TL olacağı hesaplanıyor.
SENARYOLAR MASADA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Ocak cuma günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin atılacak ilk adımın ne olacağını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor.
YÜZDE 16'LIK HEDEF ENFLASYON ZAMMI
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak.
BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI SONRASI YÜZDE 31 ZAM İHTİMALİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre; asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak.
YÜZDE 32 SENARYOSU
Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.
25-28 BİN TL ARASI
Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor. Kaynaklar asgari ücret müzakerelerinin 25 bin TL ile 28 bin TL arasında yürütülmesinin beklendiğini dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını anımsatan kaynaklar, orta vadeli program ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediyor.
TÜRK-İŞ BEKLEMEDE
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor. İlk toplantı öncesinde işçi kanadının nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor.
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin gündeme getirdiği "5+5+1" formülü sonrasında "kararname" gibi resmi bir adım atılmaması nedeniyle Türk-İş toplantıya katılmaya sıcak bakmıyor.
Türk-İş ayrıca asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınan enflasyon sepetinin yapısında da değişim talebinde bulunuyor. Türk-İş, bugün ve yarın hükümet kanadından bir adım atılmadığı taktirde masaya oturmayacak.
HANGİ FORMÜLLER MASADA?
Yapılacak zamma göre yeni rakamlar şu şekilde şekilleniyor:
Mevcut Ücret: 22.104 TL
Yüzde 16 Zam Senaryosu: 25.640 TL
Yüzde 23,5 Zam Senaryosu: 27.298 TL
Yüzde 31 Zam Senaryosu: 28.956 TL
Yüzde 32 Zam Senaryosu: 29.177 TL
ASGARİ ÜCRET 100 KALEMİ ETKİLEYECEK
Asgari ücretin etkilediği yaklaşık 100 kalem var. İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle artacak. Asgari ücretlinin maaşının yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatı da yükselecek. Hastalananlara verilen en düşük rapor parası ve annelere doğum izni süresi için ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği de zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak; SSK, Bağ-Kur, isteğe bağlı ve GSS gibi primler yükselecek. Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak.